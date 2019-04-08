Происшествия

сегодня, 13:49

В логу под Липецком горит 2 га травы

6 1040
#пожар
В логу под Липецком горит 2 га травы

Пожарные пытаются устранить возгорание.

Сейчас пожарные пытаются потушить возгорание травы логу на улице Кузнечная в селе Подгорное под Липецком.

Площадь возгорания составила примерно два гектара, сообщают очевидцы Ветер усложняет тушение возгорания. Вместе с этим, пожарным удалось устранить угрозу перехода пламени на жилые дома.
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#пожар

Комментарии (6)

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Алкаш

7 минут назад
Пусть горит. Новая вырастет. Просто посматривать надо, чтобы на постройки не перекинулось.
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Местный

9 минут назад
А где там улица кузнечная?
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наверное

17 минут назад
клещей выжигают
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Эгоист

48 минут назад
Не-е. Это Порошенко с либералами по наводке американцев...
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Артём

56 минут назад
Дебилы опять начали палить траву. Это Путин виноват, по любому...
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дерзкий

сегодня, 14:09
Х... с ним!
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