Происшествия
сегодня, 13:49
В логу под Липецком горит 2 га травы
Пожарные пытаются устранить возгорание.
Сейчас пожарные пытаются потушить возгорание травы логу на улице Кузнечная в селе Подгорное под Липецком.
Площадь возгорания составила примерно два гектара, сообщают очевидцы Ветер усложняет тушение возгорания. Вместе с этим, пожарным удалось устранить угрозу перехода пламени на жилые дома.
Площадь возгорания составила примерно два гектара, сообщают очевидцы Ветер усложняет тушение возгорания. Вместе с этим, пожарным удалось устранить угрозу перехода пламени на жилые дома.
Алкаш
Местный
наверное
Эгоист
Артём
дерзкий