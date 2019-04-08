В логу под Липецком горит 2 га травы

Пожарные пытаются устранить возгорание.

Сейчас пожарные пытаются потушить возгорание травы логу на улице Кузнечная в селе Подгорное под Липецком.



Площадь возгорания составила примерно два гектара, сообщают очевидцы Ветер усложняет тушение возгорания. Вместе с этим, пожарным удалось устранить угрозу перехода пламени на жилые дома.