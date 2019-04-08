В России
6 минут назад
У «Сбербанка» произошел сбой в работе приложения и банкоматов
С трудностями столкнулись жители практически всех регионов.
Клиенты Сбербанка в понедельник столкнулись со сбоем в работе банкоматов и онлайн-банка, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу банка. «Сейчас по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в "Сбербанк онлайн" и через устройства самообслуживания банка", сообщили в пресс-службе. Неполадки будут устранены в ближайшее время, заверяют в банке.
По информации ресурса Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения в популярных интернет-ресурсах, неисправности зафиксировали примерно в 09:30 мск. С затруднениями в работе мобильного приложения столкнулись жители практически всех регионов России, уточняется на портале.
О сбоях банк сообщал в конце октября 2018 года, напоминает РБК. Тогда у клиентов возникали проблемы при проведении операций, но сбой был устранен примерно спустя 40 минут после возникновения.
По информации ресурса Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения в популярных интернет-ресурсах, неисправности зафиксировали примерно в 09:30 мск. С затруднениями в работе мобильного приложения столкнулись жители практически всех регионов России, уточняется на портале.
О сбоях банк сообщал в конце октября 2018 года, напоминает РБК. Тогда у клиентов возникали проблемы при проведении операций, но сбой был устранен примерно спустя 40 минут после возникновения.