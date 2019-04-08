Вырубленные в центре Липецка тополя не представляли ценности

На их месте высадят новые деревья.

На месте срубленных на улице Зегеля и Интернациональная деревьев высадят новые. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе мэрии Липецка. Сейчас идет обсуждение, какие именно деревья сажать — клены, липы или тополя. Высадят ровно столько же, сколько срублено.



Деревья вырубили по решению комиссию. После зимы стало ясно, что растения уже отжили свой срок и представляют угрозу. Для того, чтобы предотвратить падения растений на тротуары или проезжую часть, было решено их вырубить. Решение принимала специально созданная комиссия. Деревья уже не несли никакой ценности. Работы по вырубке вел «Зеленхоз». Скоро они будут продолжены. Пни деревьев выкорчёвывают по специальной технологии, которая позволяет сохранить плитку и тротуары.



Вместе с этим, известно, что скоро на выезде из Липецка по улице Баумана вырубят еще два тополя. На их месте также высадят новые растения.