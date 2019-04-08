Общество

14 минут назад

Вырубленные в центре Липецка тополя не представляли ценности

7 242
#вырубка #деревья #благоустройство
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Вырубленные в центре Липецка тополя не представляли ценности

На их месте высадят новые деревья.

На месте срубленных на улице Зегеля и Интернациональная деревьев высадят новые. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе мэрии Липецка. Сейчас идет обсуждение, какие именно деревья сажать — клены, липы или тополя. Высадят ровно столько же, сколько срублено.

Деревья вырубили по решению комиссию. После зимы стало ясно, что растения уже отжили свой срок и представляют угрозу. Для того, чтобы предотвратить падения растений на тротуары или проезжую часть, было решено их вырубить. Решение принимала специально созданная комиссия. Деревья уже не несли никакой ценности. Работы по вырубке вел «Зеленхоз». Скоро они будут продолжены. Пни деревьев выкорчёвывают по специальной технологии, которая позволяет сохранить плитку и тротуары.

Вместе с этим, известно, что скоро на выезде из Липецка по улице Баумана вырубят еще два тополя. На их месте также высадят новые растения.
7 242
#вырубка #деревья #благоустройство
1

Комментарии (9)

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ПашОК

18 секунд назад
С легкой руки Уваркиной скоро от города ничего не останется....
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Водитель автобуса

55 секунд назад
Надоело чистить радиатор по два раза в день от тополинного пуха
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тополя

2 минуты назад
Вообще надо убрать все. У многих людей аллергия на тополинный пух, и во вторых ствол у тополей очень * , и в основном во время сильного ветра падают одни тополя.
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Ну

2 минуты назад
рубите пацаны,рубите пусть онкология размножаеться в этом загаженом городишке.
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Viper

2 минуты назад
"Пилите, Шура, пилите.. . Они золотые... "
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отлично

5 минут назад
На ЛТЗ успешно все вырубили несколько лет назад.....и высадили сухие хворостинки.
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Сокольский

6 минут назад
На фига на площади вырубили кому они мешали?
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Я

6 минут назад
На улице Зегеля вырубили деревья по всей четной стороне уже черт знает когда. И никаких новых не посадили за все эти годы. Только коробки с дохлыми туями кое-где поставили.
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Эгоист

7 минут назад
Предлагаю высадить стоеросовые дубы--их Вы легко найдете в ряде муниципальных учреждений.
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