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26 минут назад
Суд освободил режиссера Серебренникова
Домашний арест снят.
Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает РИА Новости. Ранее под подписку был освобожден еще один фигурант этого дела, продюсер Алексей Малобродский, длительное время находившийся под стражей.
Кирилл Серебренников сказал журналистам, что за время расследования уголовного дела и суда «очень привык к дому», и теперь надо во «всем разобраться», «перестроить свой график». Пока режиссер собирается ходить в театры и гулять — всего этого он был лишен благодаря ранее действовавшей мере пресечения. В итоге он рассчитывает доказать суду, что хищений не было, пишет «Коммерсант».
Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа», напоминает «Лента». Он находился под домашним арестом с 23 августа 2017 года. По этому делу о хищении бюджетных средств также проходят бывшая чиновница Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский и бухгалтер Нина Масляева.
Кремль не имеет права комментировать решение суда освободить из под домашнего ареста под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова и еще двоих обвиняемых в хищении бюджетных средств при реализации театрального проекта "Платформа", дополняет ТАСС.
Кирилл Серебренников сказал журналистам, что за время расследования уголовного дела и суда «очень привык к дому», и теперь надо во «всем разобраться», «перестроить свой график». Пока режиссер собирается ходить в театры и гулять — всего этого он был лишен благодаря ранее действовавшей мере пресечения. В итоге он рассчитывает доказать суду, что хищений не было, пишет «Коммерсант».
Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа», напоминает «Лента». Он находился под домашним арестом с 23 августа 2017 года. По этому делу о хищении бюджетных средств также проходят бывшая чиновница Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский и бухгалтер Нина Масляева.
Кремль не имеет права комментировать решение суда освободить из под домашнего ареста под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова и еще двоих обвиняемых в хищении бюджетных средств при реализации театрального проекта "Платформа", дополняет ТАСС.