В Тербунском районе обнаружено более 40 единиц боеприпасов

Гранаты, мины, снаряды обнаружены на боевых позициях времен Великой Отечественной войны

Сегодня утром поисковики отряда «Зверобой» при проведении разведочных работ в местах, где шли сражения во время Великой Отечественной войны, возле сёл Ивановка и Малые Борки, обнаружили множество боеприпасов.



Как сообщил GOROD48 командир отряда «Зверобой» Павел Лавринов, это 152-х, 76 и 50-мм, 82-мм мины, 4 гранаты РГД, снаряд от пушки- «сорокопятки».



Места опасной находки оцеплены. Поисковики вызвали спасателей и полицию.



