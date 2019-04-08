Происшествия

34 минуты назад

В Тербунском районе обнаружено более 40 единиц боеприпасов

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#беприпасы #поисковики
В Тербунском районе обнаружено более 40 единиц боеприпасов

Гранаты, мины, снаряды обнаружены на боевых позициях времен Великой Отечественной войны

Сегодня утром поисковики отряда «Зверобой»  при проведении разведочных работ в местах, где шли сражения во время Великой Отечественной войны, возле сёл Ивановка и Малые Борки, обнаружили множество боеприпасов.

Как сообщил GOROD48 командир отряда  «Зверобой» Павел Лавринов, это 152-х, 76 и 50-мм, 82-мм мины, 4 гранаты РГД, снаряд от пушки- «сорокопятки».

Места опасной находки оцеплены. Поисковики вызвали спасателей и полицию. 

210
#беприпасы #поисковики

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