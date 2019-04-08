Общество
48 минут назад
Башенный кран на одной из строек Липецка представляет серьезную опасность
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Прокуратура обязала строителей демонтировать башенный кран
Прокурор Октябрьского района Липецка обратился в суд с иском к ООО «Автотранспортное предприятие №5-М» о возложении обязанности произвести демонтаж башенного грузоподъемного крана, установленного на строительной площадке на ул.50 Лет НЛМК, д.33.
Основанием для обращения в суд послужили материалы проверки соблюдения федерального законодательства в сфере промышленной безопасности, проведенной совместно с главным государственным инспектором территорильного органа Ростехнадзора.
Установлено, что башенный грузоподъемный кран находится в непосредственной близости от Фонда социального страхования РФ и торгового центра.
Высота крана составляет 77 м, масса - 163 тонны.
При этом кран находился в ненадлежащем техническом состоянии, в связи с чем представлял угрозу для людей.
По результатам рассмотрения иска суд признал позицию прокуратуры законной и обоснованной, обязав ответчика демонтировать башенный кран, сообщает прокуратура Липецкой области.
Фото: 72.rodina.news
Основанием для обращения в суд послужили материалы проверки соблюдения федерального законодательства в сфере промышленной безопасности, проведенной совместно с главным государственным инспектором территорильного органа Ростехнадзора.
Установлено, что башенный грузоподъемный кран находится в непосредственной близости от Фонда социального страхования РФ и торгового центра.
Высота крана составляет 77 м, масса - 163 тонны.
При этом кран находился в ненадлежащем техническом состоянии, в связи с чем представлял угрозу для людей.
По результатам рассмотрения иска суд признал позицию прокуратуры законной и обоснованной, обязав ответчика демонтировать башенный кран, сообщает прокуратура Липецкой области.
Фото: 72.rodina.news
1 1082
Эгоист