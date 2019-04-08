Общество

48 минут назад

Башенный кран на одной из строек Липецка представляет серьезную опасность

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#башенный кран #прокуратура
Башенный кран на одной из строек Липецка представляет серьезную опасность

Прокуратура обязала строителей демонтировать башенный кран

Прокурор Октябрьского района Липецка обратился в суд с иском к ООО «Автотранспортное предприятие №5-М» о возложении обязанности произвести демонтаж башенного грузоподъемного крана, установленного на строительной площадке на  ул.50 Лет НЛМК, д.33.

Основанием для обращения в суд послужили материалы проверки соблюдения федерального законодательства в сфере промышленной безопасности, проведенной совместно с главным государственным инспектором территорильного органа  Ростехнадзора.

Установлено, что башенный грузоподъемный кран находится в непосредственной близости  от Фонда социального страхования РФ и торгового центра.

Высота крана составляет 77 м, масса - 163 тонны.

При этом кран находился в ненадлежащем техническом состоянии, в связи  с чем представлял  угрозу для людей.

По результатам рассмотрения иска  суд признал позицию прокуратуры законной и обоснованной, обязав ответчика демонтировать башенный кран, сообщает прокуратура Липецкой области.  

Фото: 72.rodina.news
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#башенный кран #прокуратура

Комментарии (1)

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Эгоист

36 минут назад
Премьер и президент призывают не кошмарить бизнес проверками. А как контролировать в таких ситуациях и с кого потом спрашивать, если не дай Бог что случится?
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