Башенный кран на одной из строек Липецка представляет серьезную опасность

Прокуратура обязала строителей демонтировать башенный кран

Прокурор Октябрьского района Липецка обратился в суд с иском к ООО «Автотранспортное предприятие №5-М» о возложении обязанности произвести демонтаж башенного грузоподъемного крана, установленного на строительной площадке на ул.50 Лет НЛМК, д.33.



Основанием для обращения в суд послужили материалы проверки соблюдения федерального законодательства в сфере промышленной безопасности, проведенной совместно с главным государственным инспектором территорильного органа Ростехнадзора.



Установлено, что башенный грузоподъемный кран находится в непосредственной близости от Фонда социального страхования РФ и торгового центра.



Высота крана составляет 77 м, масса - 163 тонны.



При этом кран находился в ненадлежащем техническом состоянии, в связи с чем представлял угрозу для людей.



По результатам рассмотрения иска суд признал позицию прокуратуры законной и обоснованной, обязав ответчика демонтировать башенный кран, сообщает прокуратура Липецкой области.



Фото: 72.rodina.news

