Общество

55 минут назад

Судебные приставы задержали должника в магазине «Продукты»

9 917
#алименты #приставы #УФССП
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Судебные приставы задержали должника в магазине «Продукты»

Почти киношная история приключилась в Липецке.

Судебные приставы – тоже люди, и заходят в магазины за продуктами. Иногда это им помогает в работе.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, на исполнении в Левобережном районном отделе судебных приставов находилось дело о взыскании алиментов с гражданина, который с 2016 года задолжал своим детям 290 тыс. руб.

Должник не спешил расплачиваться и покинул Липецк – приставы не смогли разыскать его по нескольким адресам. Однако некоторое время назад мужчина, решив, что «все улеглось», решил вернуться в родной город. Надо же было такому случиться, что должник и судебный пристав по его делу оказались рядом в одном магазине.

Пристав представилась и вручила мужчине повестку о явке на прием, предупредив об административной ответственности. В результате на следующий день алиментщик уже давал показания в службе, сообщил свой новый адрес и место работы, куда были направлены документы о взыскании алиментов. Уже со следующего месяца супруга должника начнет получать положенные платежи с учетом задолженности.

Фото golos-buryatyi.ru

9 917
#алименты #приставы #УФССП
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Комментарии (9)

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Точно

8 минут назад
Житель, Там работают одни ублюдки !
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Викторм

10 минут назад
И такое бывает.
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Житель

13 минут назад
обычно эти ублюдки потом увольняются и идут на неофициальную работу
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Обязательно

15 минут назад
гост, И первым замочим Путина !
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Хорошо бы

16 минут назад
Чтобы всех приставов прихватила диарея !, С продуктов Путина !.
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Нужно

18 минут назад
Сказать долбаному приставу ,чтобы тот Шёл подальше ..., лесом !
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гост

20 минут назад
В сортире найдем - в сортире мочить будем.
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Остап сулцман бендер

22 минуты назад
Странно, могут же работать или их заинтересовали?
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Алкаш

30 минут назад
Баба подаёт на алименты на своего бывшего и ему не говорит. Повесток из суда ему может не прийти. Писем от приставов тоже могут не появиться. А вот когда наберётся «долга» несколько сотен тысяч, то приставы уже начинают его «искать». И при этом неважно, что он ни от кого не прятался и добровольно материально помогал своему ребёнку.
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