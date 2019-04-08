Судебные приставы задержали должника в магазине «Продукты»

Почти киношная история приключилась в Липецке.

Судебные приставы – тоже люди, и заходят в магазины за продуктами. Иногда это им помогает в работе.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, на исполнении в Левобережном районном отделе судебных приставов находилось дело о взыскании алиментов с гражданина, который с 2016 года задолжал своим детям 290 тыс. руб.

Должник не спешил расплачиваться и покинул Липецк – приставы не смогли разыскать его по нескольким адресам. Однако некоторое время назад мужчина, решив, что «все улеглось», решил вернуться в родной город. Надо же было такому случиться, что должник и судебный пристав по его делу оказались рядом в одном магазине.

Пристав представилась и вручила мужчине повестку о явке на прием, предупредив об административной ответственности. В результате на следующий день алиментщик уже давал показания в службе, сообщил свой новый адрес и место работы, куда были направлены документы о взыскании алиментов. Уже со следующего месяца супруга должника начнет получать положенные платежи с учетом задолженности.



Фото golos-buryatyi.ru