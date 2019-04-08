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Ревнивая липчанка ударила сожителя ножом в спину

8 808
#нападение #нож
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Ревнивая липчанка ударила сожителя ножом в спину

Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что вечером 22 февраля 2019 года между обвиняемой и её сожителем при распитии спиртных напитков произошел конфликт. Высказывая 36-летнему сожителю недовольство по поводу его переписки с другими женщинами, пригрозила ему разрывом отношений. В момент, когда мужчина подошел к ней для примирения, женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла им удар в спину.

С полученным ранением потерпевший был госпитализирован и, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, его жизнь в настоящее время вне опасности. Согласно выводам экспертов, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления фигурантка признала и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
8 808
#нападение #нож
2

Комментарии (8)

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Кар_даш

13 минут назад
Молодец деваха....
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Какая баба

27 минут назад
999, такой у неё и мужик.И такое к ней отношение марамойка она и есть марамойка.
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999

33 минуты назад
Как мужчина относится к женщине , то он и получает от неё. Сидел , как мышь на сайте знакомился. А с другой жил. Черт.
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На зоне с ковырялками

44 минуты назад
Будет развлекатся шкурка
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Эгоист

46 минут назад
В женщинах толк знаю. Ну и на это пока никто не жаловался.
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:)

50 минут назад
Не хрен переписываться с другими. Шакал.
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спиномозговое втыкательство

51 минуту назад
Эгоист, ну вы, сэр, наверное знаете в этом толк.. ;-)
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Эгоист

56 минут назад
Не особенно ревнивая--могла ведь и не в спину нож воткнуть.
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