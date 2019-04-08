Ревнивая липчанка ударила сожителя ножом в спину

Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что вечером 22 февраля 2019 года между обвиняемой и её сожителем при распитии спиртных напитков произошел конфликт. Высказывая 36-летнему сожителю недовольство по поводу его переписки с другими женщинами, пригрозила ему разрывом отношений. В момент, когда мужчина подошел к ней для примирения, женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла им удар в спину.



С полученным ранением потерпевший был госпитализирован и, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, его жизнь в настоящее время вне опасности. Согласно выводам экспертов, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.



Вину в совершении преступления фигурантка признала и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

