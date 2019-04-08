В Липецке поймали карманницу

Женщина похитила в маршрутке дорогой мобильный телефон

5 апреля в ОП № 7 УМВД России по Липецку поступило заявление 20-летней жительницы Липецка о том, что неизвестное лицо в маршрутном такси из кармана пальто похитило ее сотовый телефон, стоимостью 20 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления - неработающая 41-летняя жительница Липецкой области. Ранее женщина была судима за совершение аналогичного преступления.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит отдел полиции № 7 УМВД России по Липецку.

В случае если вина подозреваемой будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.