В Липецкой области до +17

9 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием западной периферии антициклона - без осадков, но уже 10-11 апреля с приближением атмосферных фронтов с запада ожидаются кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-13 градусов тепла, что на 3-7градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем температура составит от 12 до 17 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +1 до +3 градусов, днем от 14 до 16 градусов тепла.



9 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году –14 градусов мороза.



