С найденной банковской карты молодая липчанка сняла 10 тысяч рублей

В отдел полиции № 2 УМВД России по Липецку с заявлением обратилась 23-летняя местная жительница и сообщила, что с ее банковской карты, которую она утеряла, похищена значительная сумма денег.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что к совершению преступления причастна 30-летняя жительница города Липецка. Установлено, что подозреваемая нашла банковскую карту потерпевшей и посредством оплаты товара в различных торговых точках, похитила денежные средства в сумме 10 тысяч рублей.



В настоящее время подозреваемая в совершении преступления задержана. Следственным подразделением отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».



Если вина подозреваемой будет доказана, то максимальная санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

