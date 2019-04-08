18 минут назад
С найденной банковской карты молодая липчанка сняла 10 тысяч рублей
В отдел полиции № 2 УМВД России по Липецку с заявлением обратилась 23-летняя местная жительница и сообщила, что с ее банковской карты, которую она утеряла, похищена значительная сумма денег.
В настоящее время подозреваемая в совершении преступления задержана. Следственным подразделением отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
Если вина подозреваемой будет доказана, то максимальная санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.