Общество

37 минут назад

Мальчики выбирали спорт, а девочки – искусство

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#дополнительное образование
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Мальчики выбирали спорт, а девочки – искусство

Росстат представил данные о дополнительном образовании детей в 2018 году в целом по стране и по регионам. 

Более 160 тысяч детей в Липецкой области в прошлом году получали дополнительное образование по различным направлениям. Расширенные знания они получали в 432 образовательных учреждениях по дополнительным общеобразовательным программам, 312 организаций обучали детей искусству, в 261 занимались со школьниками физкультурой и спортом. 

Самыми популярными у липецких дошкольников и школьников были занятия в области искусств – только в общеразвивающих кружках, секциях и студиях занимались 52,7 тыс. человек, а 7,2 тыс. получали предпрофессиональную подготовку.  Эти занятия чаще выбирали девочки: в общеразвивающих кружках их было 64%, в предпрофессиональных – 73%. 

Вторыми по популярности были занятия физкультурой и спортом, где общее развитие получали 37,9 тыс. человек, предпрофессиональное – 5,3 тыс. Это направление чаще выбирали мальчики: их доли составляли 61% и почти 72% соответственно. 

В рамках дополнительных общеобразовательных программ школьники Липецкой области занимались в технических, естественно-научных, туристско-краеведческих, социально-педагогических кружках и секциях. Социально педагогическое направление (это досуговые кружки по интересам, волонтерские отряды, детские общественные организации, тренинговые программы и пр.) выбрали 33,6 тыс. детей Липецкой области. Естественно-научное направление предпочли 16,1 тыс., туризмом и краеведением занимались 1,5 тыс. школьников, а занятия техникой оказались интересными для 8,8 тыс. детей.

По программам дополнительного образования  занятия вели 5 тыс. педагогов, из них непосредственно педагогов дополнительного образования было более 900 человек. Основная часть преподавателей – женщины (почти 4 тыс. человек). Самая многочисленная группа – это педагоги в возрасте 45-49 лет (806 человек), преподавателей в возрасте 40-44 лет было 671 человек, моложе 25 лет работали всего 231 человек, отмечает Росстат. 

212
#дополнительное образование
1

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