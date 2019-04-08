Общество

38 минут назад

У липецких чиновников подтянут спортивные и интеллектуальные компоненты

11 464
#форум #обучение #тренинг
1
У липецких чиновников подтянут спортивные и интеллектуальные компоненты

Для молодых государственных служащих проведут специальный форум.

Управление делами администрации Липецкой области объявило тендер на тренинги для молодых чиновников. Им предстоит пройти цикл образовательных мероприятий. На них готовы потратить до 894 966 рублей. Цикл образовательных мероприятий включает в себя стратегическую сессию, межрегиональный образовательный форум, а также мониторинг качества эффективности обучения с помощью модели Киркпатрика и фасилитацию методом «Открытое пространство».

Стратегическая сессия запланирована на май. В ней примут участие 70 человек. Они сформулируют цели, определят приоритетные и актуальные направления траекторий обучения на форуме, который состоится летом. Его участниками станут 70 человек. Для получения новы навыков и закрепление имеющихся компетенций их на несколько дней отправят на загородную базу отдыха. Форум будет разделен на пять траекторий

- Образовательную траекторию. Её цель - повышение компетенций и навыков молодых госслужащих через мероприятия по профессиональному развитию. Участникам подготовят тематические кейс-стадии, семинары, мастер-классы.

- Творческую траекторию. Цель: самореализация творческой молодежи через театральное искусство. Запланированы проведение репетиций хореографических, вокальных, музыкальных номеров, ежедневные выступления перед участниками форума на вечерних мероприятиях.

- Личностную траекторию. Цель проекта: повышение навыков и компетенций участников в различных сферах, таких как тайм-менеджмент, мотивация и целеполагание, эмоциональный интеллект, дизайн мышление и прочих. Участников ждут тренинги, встречи с коучами, встречи с экспертами.

- Интеллектуальную траекторию. Её цель - создание условий для интеллектуального развития молодых госслужащих, повышение культурного уровня участников. Начинающим чиновникам предстоят встречи с известными писателями, поэтами, чтения популярной литературы, культурные дискуссии.

- Спортивную траекторию. Цель: создание условий для повышения физической культуры молодых госслужащих, популяризация спорта в молодежной среде. Участников форум ждут зарядка, проведение матчей по футболу, баскетболу и волейболу, занятия йогой. Программа траектории должна быть рассчитана на не менее чем 5 часов.

Мониторинг качества и эффективности обучения проведут с помощью с помощью модели Киркпатрика, то есть организацию и программу форума оценят сами участники. Также будет организовано подведение итогов в форме фасилитации: участники и организаторы обменяются впечатлениями.

Торги на понижение запланированы на 15 апреля. Победителю заплатят из бюджета Липецкой области.
11 464
#форум #обучение #тренинг
1

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юпитер

3 минуты назад
Эгоист, Заваркина + 1 !
ответить

Заваркина

8 минут назад
Это политика сбербанка. Определенный круг лиц получает зарплату сотнями миллионов, а все остальные работают за копейки. При этом всех остальных необходимо заипать коучами и тренингами чтобы рот не разивали.
ответить

Эгоист

11 минут назад
Юпитер, скажу одно -- приди на любое предприятие и скажи, мол научите меня работать, ответ будет -- учится раньше надо было, или работай, или на фиг. А тут -- научим, переучим, Киркпатрик, и все за наши деньги. А ВЫ НЕ ОХ...ЛИ там, кормильцы -- заступники?
ответить

Александр Баранов

17 минут назад
Как можно подтянуть то чего нет?
ответить

Юпитер

19 минут назад
Эгоист, а можно "тайм-менеджмент" липецких УРН сделать ? Остановка Быханов сад или Медтехника , ВСЕГДА переполненые УРНЫ ! Вероятно , модель Киркпатрика, не была ПРИМЕНЕНА !
ответить

чаки

20 минут назад
Необходимо обучить чиновников, за счет разумеется бюджета(по совету Единной России).Как правильно выводить волюту за рубеж и не засветится.
ответить

Сергей 13

21 минуту назад
Это возможно только если единственную извилину к ушам приклеить,тогда может интеллектуальные компоненты и подтянутся,а на спортивные у меня вариантов нет,даже если удвоить выделенную сумму.
ответить

Эгоист

26 минут назад
Юпитер, когда эти молодые чиновники осознают свое истинное предназначение и подадутся в дворники--не раньше.
ответить

Юпитер

30 минут назад
А таракановед Тарасов , будет приглашён в КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА ?
ответить

Юпитер

31 минуту назад
Эгоист, на ЧТО тратятся БЮДЖЕТНЫЕ деньги ? 894 966 рублей ! БЕЗУМИЕ ! А МОЖНО с помощью КОУЧЕЙ и ЭТИХ 70 МОЛОДЫХ чиновников , УЗНАТЬ ! Когда в Липецке , УРНЫ БУДУТ ПО ТРИ РАЗА В ДЕНЬ УБИРАТЬСЯ ?!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Во время митинга в честь Дня космонавтики в Липецке ограничат продажу спиртного
#митинг #запрет #спиртное
Во время митинга в честь Дня космонавтики в Липецке ограничат продажу спиртного

5 минут назад

Общество
Аренда квартир в Липецке подорожала на 5,6%
#аренда #жилье #недвижимость
4
Аренда квартир в Липецке подорожала на 5,6%

16 минут назад

Общество
В грязи «Елецкого» застревают автомобили
#ямы #грязь
9
В грязи «Елецкого» застревают автомобили

сегодня, 14:16

Общество
На 18 улицах Липецка не будет воды
#отключение воды
1
На 18 улицах Липецка не будет воды

сегодня, 14:05

Общество
Вырубленные в центре Липецка тополя не представляли ценности
#вырубка #деревья #благоустройство
28
Вырубленные в центре Липецка тополя не представляли ценности

сегодня, 13:33

Общество
Прокуроры закрыли сайты для браконьеров
#рыбалка #браконьеры
11
Прокуроры закрыли сайты для браконьеров

сегодня, 13:15

Общество