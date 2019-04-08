У липецких чиновников подтянут спортивные и интеллектуальные компоненты

Для молодых государственных служащих проведут специальный форум.

Управление делами администрации Липецкой области объявило тендер на тренинги для молодых чиновников. Им предстоит пройти цикл образовательных мероприятий. На них готовы потратить до 894 966 рублей. Цикл образовательных мероприятий включает в себя стратегическую сессию, межрегиональный образовательный форум, а также мониторинг качества эффективности обучения с помощью модели Киркпатрика и фасилитацию методом «Открытое пространство».



Стратегическая сессия запланирована на май. В ней примут участие 70 человек. Они сформулируют цели, определят приоритетные и актуальные направления траекторий обучения на форуме, который состоится летом. Его участниками станут 70 человек. Для получения новы навыков и закрепление имеющихся компетенций их на несколько дней отправят на загородную базу отдыха. Форум будет разделен на пять траекторий



- Образовательную траекторию. Её цель - повышение компетенций и навыков молодых госслужащих через мероприятия по профессиональному развитию. Участникам подготовят тематические кейс-стадии, семинары, мастер-классы.



- Творческую траекторию. Цель: самореализация творческой молодежи через театральное искусство. Запланированы проведение репетиций хореографических, вокальных, музыкальных номеров, ежедневные выступления перед участниками форума на вечерних мероприятиях.



- Личностную траекторию. Цель проекта: повышение навыков и компетенций участников в различных сферах, таких как тайм-менеджмент, мотивация и целеполагание, эмоциональный интеллект, дизайн мышление и прочих. Участников ждут тренинги, встречи с коучами, встречи с экспертами.



- Интеллектуальную траекторию. Её цель - создание условий для интеллектуального развития молодых госслужащих, повышение культурного уровня участников. Начинающим чиновникам предстоят встречи с известными писателями, поэтами, чтения популярной литературы, культурные дискуссии.



- Спортивную траекторию. Цель: создание условий для повышения физической культуры молодых госслужащих, популяризация спорта в молодежной среде. Участников форум ждут зарядка, проведение матчей по футболу, баскетболу и волейболу, занятия йогой. Программа траектории должна быть рассчитана на не менее чем 5 часов.



Мониторинг качества и эффективности обучения проведут с помощью с помощью модели Киркпатрика, то есть организацию и программу форума оценят сами участники. Также будет организовано подведение итогов в форме фасилитации: участники и организаторы обменяются впечатлениями.



Торги на понижение запланированы на 15 апреля. Победителю заплатят из бюджета Липецкой области.