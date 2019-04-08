Мошенники со взломанной страницы «Одноклассников» обманули липчанку

Прокуратура Советского района г.Липецка добилась возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере.

В феврале прошлого года в территориальный отдел полиции обратилась липчанка с заявлением о хищении неизвестными лицами посредством сети Интернет ее денежных средств.



В ходе доследственной проверки было установлено, что неизвестные злоумышленники, взломав страницу в социальной сети «Одноклассники» знакомой потерпевшей, обратились к ней с просьбой перевести денежные средства в долг на электронный счет платежной системы «КИВИ Банк».



Будучи уверенной, что общается с подругой, потерпевшая перевела на указанный расчетный счет 26 996 рублей.



Через некоторое время, связавшись с подругой, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.



Однако, несмотря на явные признаки преступления, в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием события преступления.



С таким необоснованным процессуальным решением не согласился прокурор района, который отменил его, направив материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.



В настоящее время уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) возбуждено.



Устанавливаются обстоятельства мошенничества и причастные к нему лица, сообщает прокуратура Липецкой области.

