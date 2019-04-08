Происшествия
46 минут назад
Мошенники со взломанной страницы «Одноклассников» обманули липчанку
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Прокуратура Советского района г.Липецка добилась возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере.
В феврале прошлого года в территориальный отдел полиции обратилась липчанка с заявлением о хищении неизвестными лицами посредством сети Интернет ее денежных средств.
В ходе доследственной проверки было установлено, что неизвестные злоумышленники, взломав страницу в социальной сети «Одноклассники» знакомой потерпевшей, обратились к ней с просьбой перевести денежные средства в долг на электронный счет платежной системы «КИВИ Банк».
Будучи уверенной, что общается с подругой, потерпевшая перевела на указанный расчетный счет 26 996 рублей.
Через некоторое время, связавшись с подругой, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
Однако, несмотря на явные признаки преступления, в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием события преступления.
С таким необоснованным процессуальным решением не согласился прокурор района, который отменил его, направив материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) возбуждено.
Устанавливаются обстоятельства мошенничества и причастные к нему лица, сообщает прокуратура Липецкой области.
В ходе доследственной проверки было установлено, что неизвестные злоумышленники, взломав страницу в социальной сети «Одноклассники» знакомой потерпевшей, обратились к ней с просьбой перевести денежные средства в долг на электронный счет платежной системы «КИВИ Банк».
Будучи уверенной, что общается с подругой, потерпевшая перевела на указанный расчетный счет 26 996 рублей.
Через некоторое время, связавшись с подругой, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
Однако, несмотря на явные признаки преступления, в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием события преступления.
С таким необоснованным процессуальным решением не согласился прокурор района, который отменил его, направив материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) возбуждено.
Устанавливаются обстоятельства мошенничества и причастные к нему лица, сообщает прокуратура Липецкой области.
5 711
Лена
Бывший БОМЖ
Ахломонов
Гость
вв