Происшествия

46 минут назад

Мошенники со взломанной страницы «Одноклассников» обманули липчанку

5 711
#мошенничество
Мошенники со взломанной страницы «Одноклассников» обманули липчанку

Прокуратура Советского района г.Липецка добилась возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере.

В феврале прошлого года в территориальный отдел полиции обратилась липчанка с заявлением о хищении неизвестными лицами посредством сети Интернет ее денежных средств. 

В ходе доследственной проверки было установлено, что неизвестные злоумышленники, взломав страницу в социальной сети «Одноклассники» знакомой потерпевшей, обратились к  ней с просьбой перевести денежные средства в долг на электронный счет платежной системы «КИВИ Банк».

Будучи уверенной, что общается с подругой, потерпевшая перевела на указанный расчетный счет  26 996 рублей. 

Через некоторое время, связавшись с подругой, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.  

Однако, несмотря на явные признаки преступления, в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием события преступления.

С таким необоснованным процессуальным решением не согласился прокурор района, который отменил его, направив материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

 В настоящее время уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) возбуждено.

 Устанавливаются обстоятельства мошенничества и причастные к нему лица, сообщает прокуратура Липецкой области.
5 711
#мошенничество

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лена

7 минут назад
Так еще их и суды покрывают, халатность и безделье. Все в связке
ответить

Бывший БОМЖ

8 минут назад
Самое страшное, что менты даже не пытаются раскрывать преступления если они неочевидные. Вся работа сводится к отказался материалу, а там прокурор отменит, не отменит, как карта ляжет.
ответить

Ахломонов

11 минут назад
Товарищи прокурорские работники! А когда же Вы начнете возбуждать уголовные дела в отношении ментов, укрывающих преступления от учета, своими липовыми отказными материалами. Это будет продолжаться вечно если вы не начнёте действовать. Всем понятно, что ментовские отчеты о состоянии преступности далеки от реальной картины. Но шлёпать отказные тоже не вариант.....Привлеките хоть одного, и картина изменится......
ответить

Гость

29 минут назад
Радует, что хотя бы попытаются найти...
ответить

вв

39 минут назад
под новый год так же было ...это хохлы .....этим занимаются ....как искать будут не знаю
ответить

Еще в рубрике

С найденной банковской карты молодая липчанка сняла 10 тысяч рублей
#кража
С найденной банковской карты молодая липчанка сняла 10 тысяч рублей

17 минут назад

Происшествия
За три дня на липецких дорогах пять человек погибли, 16 - ранены
#дтп
1
За три дня на липецких дорогах пять человек погибли, 16 - ранены

30 минут назад

Происшествия
Обстоятельства гибели полуторогодовалой девочки в Липецке выясняет Следственный комитет
#убийство
38
Обстоятельства гибели полуторогодовалой девочки в Липецке выясняет Следственный комитет

сегодня, 10:44

Происшествия
Сгоревший ужин стал причиной переполоха во многоэтажке
#пожар
12
Сгоревший ужин стал причиной переполоха во многоэтажке

сегодня, 09:28

Происшествия
Труп младенца нашли в Липецке
#труп младенца
39
Труп младенца нашли в Липецке

сегодня, 09:20

Происшествия
Безработная украла кроссовки из фитнес-центра
#кража
8
Безработная украла кроссовки из фитнес-центра

сегодня, 08:47

Происшествия