Из Липецка в армию призовут 500 человек

Большинству липецких призывников предстоит проходить службу в частях Западного военного округа

Сегодня в мэрии Липецка состоялся брифинг начальника отдела военного комиссариата Липецкой области по городу Липецку Владимира Иванова.



Владимир Иванов сообщил, что в весенний призыв из Липецка планируют отправить в войска 500 человек. Большинству будут служить в западном военном округе. Трое липчан изъявили желание проходить альтернативную воинскую службу. В этом случаи, они будут служить не 1 год, а почти 2 (1 год 9 месяцев).



Желание продолжить службу по контракту изъявили 150 молодых людей, уже прошедших срочную службу.



При этом, около 50 липчан уклоняются от призыва.



В призывную кампанию 2019 года военкомат намерен вызвать на призывную комиссию около трех тысяч человек.

