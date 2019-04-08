Общество

59 минут назад

Из Липецка в армию призовут 500 человек

16 438
#призыв #
2
Из Липецка в армию призовут 500 человек

Большинству липецких призывников предстоит проходить службу в частях Западного военного округа

Сегодня в мэрии Липецка состоялся брифинг начальника отдела военного комиссариата Липецкой области по городу Липецку Владимира Иванова.

Владимир Иванов сообщил, что в весенний призыв из Липецка планируют отправить в войска 500 человек. Большинству будут служить в западном военном округе. Трое липчан изъявили желание проходить альтернативную воинскую службу. В этом случаи, они будут служить не 1 год, а почти 2 (1 год 9 месяцев). 

Желание продолжить службу по контракту изъявили 150 молодых людей, уже прошедших срочную службу.

При этом, около 50 липчан уклоняются от призыва.

В призывную кампанию 2019 года военкомат намерен вызвать на призывную комиссию около трех тысяч человек.
16 438
#призыв #
2

Комментарии (16)

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Гость

7 минут назад
Дорогие родители. Не разрешайте вашим сыновьям продолжать службу дальше. Они приходят с нарушенной психикой, воспоминаниями, желанием * (особенно по пьяни), инвалиды на все голову и не только. Знаю что говорю. Как избавиться теперь от такого не знаю. С начало это не заметно, но обязательно проявится.
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Рсдрп

8 минут назад
Знающий, . Потому что мы с табой лохи и позволяем им издеваться над страной. К сожалению.
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Знающий

16 минут назад
Почемута дети единоворовской общины не служат,а за бугром в куршавели тусуются!
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А у уваркиной

18 минут назад
Дети в армии служили?
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Знаток

19 минут назад
Мне когда был выбор или зона или армия естественно армия но я отслужил 3,5 года одному дагу наглому челесть снёс.
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Рсдрп

22 минуты назад
..., . Ты в армии служил? Или сразу обосрался?
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...

24 минуты назад
Мотя, Это не нормально. Дедовщина страшное дело
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Рсдрп

27 минут назад
Житель, . Ты полный мудак. Можно не любить Путина, власть, но защита отечества- святой долг. И запомни, уе Бизе, не все как ты ходят в обосраных шароварах.
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Татар

27 минут назад
Малой, а чё по чём нах напиши на почту sunui@mail.ru
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цирк

28 минут назад
а командиром у них будет строитель ни дня ни служивший
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