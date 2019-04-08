Общество

33 минуты назад

Прокуроры закрыли сайты для браконьеров

8 512
#рыбалка #браконьеры
2
Прокуроры закрыли сайты для браконьеров

На ресурсах учили мастерить незаконные предметы лова.

Правобережный районный суд Липецка удовлетворил заявления районной прокуратуры и определил закрыть доступ к двум интернет-ресурсам для браконьеров.

Как указано в материалах суда, в ходе мониторинга Сети прокуроры нашли две интернет-страницы, где рыбакам объяснялось, как делать неразрешенные к использованию предметы лова. Рыболовов учили делать «вершу» и «перемет». Инструкции признали информацией, противоречащей действующему законодательству о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

Страницы будут заблокированы.
8 512
#рыбалка #браконьеры
2

Комментарии (8)

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Такая хрнеь

1 минуту назад
А в магазинах легально и открыто САМОГОННЫЕ аппараты продаются...
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Ваш

2 минуты назад
Запретить ту организацию которая занимается запретами. За ненадобностью и иммитированием деятельности
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1111

4 минуты назад
Вы еще запретите сайты где показывают как выращивать картофель, а то в связи с этим магазины прибыль теряют )))
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В натуре

6 минут назад
Алиэкспресс вам в помощь.Епанутая деревня.
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1111

7 минут назад
Эгоист, Абсолютно согласен
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Вакула кузнец

8 минут назад
Все давно от отца к сыну передается
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Эгоист

15 минут назад
Необходимо запретить к показу фильм "Тихий Дон" по роману Шолохова, ну и сам роман запретить уж заодно--там герои регулярно переметами пользуются.
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гост

21 минуту назад
Смешно.
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