Общество
33 минуты назад
Прокуроры закрыли сайты для браконьеров
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На ресурсах учили мастерить незаконные предметы лова.
Правобережный районный суд Липецка удовлетворил заявления районной прокуратуры и определил закрыть доступ к двум интернет-ресурсам для браконьеров.
Как указано в материалах суда, в ходе мониторинга Сети прокуроры нашли две интернет-страницы, где рыбакам объяснялось, как делать неразрешенные к использованию предметы лова. Рыболовов учили делать «вершу» и «перемет». Инструкции признали информацией, противоречащей действующему законодательству о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
Страницы будут заблокированы.
Как указано в материалах суда, в ходе мониторинга Сети прокуроры нашли две интернет-страницы, где рыбакам объяснялось, как делать неразрешенные к использованию предметы лова. Рыболовов учили делать «вершу» и «перемет». Инструкции признали информацией, противоречащей действующему законодательству о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
Страницы будут заблокированы.
8 512
Такая хрнеь
Ваш
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В натуре
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Вакула кузнец
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гост