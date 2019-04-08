Прокуроры закрыли сайты для браконьеров

На ресурсах учили мастерить незаконные предметы лова.

Правобережный районный суд Липецка удовлетворил заявления районной прокуратуры и определил закрыть доступ к двум интернет-ресурсам для браконьеров.



Как указано в материалах суда, в ходе мониторинга Сети прокуроры нашли две интернет-страницы, где рыбакам объяснялось, как делать неразрешенные к использованию предметы лова. Рыболовов учили делать «вершу» и «перемет». Инструкции признали информацией, противоречащей действующему законодательству о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.



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