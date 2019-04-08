Общество

сегодня, 12:20

Липецкие чиновники задолжали более 80 000 евро

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#долг #контракт #строительство
Липецкие чиновники задолжали более 80 000 евро

Долг за туберкулезный диспансер взыскали через суд.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск ООО «Севергазбанк» в адрес регионального управления капитального строительства. Банкиры потребовали с чиновников более 80 000 евро долга.

Как указано в материалах суда, в августе 2010 года управление капитального строительства и ООО «Медилукс» заключили государственный контракт на проектирование и строительство лабораторного корпуса областного туберкулезного диспансера в Липецке. Сумма контракта составила 48,2 млн рублей. Работы были выполнены и приняты. Пока шло строительство, заказчик не платил подрядчику. Работы финансировались средствами «Севергазбанка», подрядчик уступил банкирам право требования оплаты за свои услуги. Банк выставил управлению капитального строительства счет в 23,8 млн рублей, который был оплачен. Вместе с этим за чиновниками остался долг в 81 028 евро, считают в банке.

Суд посчитал это требование обоснованным и удовлетворил иск. Управлению капитального строительства придется выплатить банку 81 028 евро основного долга и 2 155 евро процентов за просрочку платежа. Кроме того, управлению нужно будет погасить судебные издержки почти в 60 000 рублей.
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#долг #контракт #строительство

Комментарии (7)

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Kot Begemot

10 минут назад
Скоро из Сербии иск придет к торгово-промышленной палате. Опрокинули их прилично в 2016 или 17 году, за стройку в Рогожино. уехали они без денег на родину
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За счёт кого же

47 минут назад
Ну конечно с налогоплательщиков не с скбя любимых
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Гость

57 минут назад
Теперь похоже размер взносов на кап ремонт будет повышен, как всегда, обосновано...эх, за всё платит простой народ...
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Эгоист

сегодня, 12:39
Призвать к ответу наших чиновников под силу только нашим банкирам, в остальных случаях закон, видимо, бессилен.
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Вот те и чинуши

сегодня, 12:37
Мошенники-кидалы.
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Юрок Алтушок.

сегодня, 12:27
За бездейстие чиновников, расплачиваться будут налогоплательщики.
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Чинуши кинули

сегодня, 12:22
Банк
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