Липецкие чиновники задолжали более 80 000 евро

Долг за туберкулезный диспансер взыскали через суд.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск ООО «Севергазбанк» в адрес регионального управления капитального строительства. Банкиры потребовали с чиновников более 80 000 евро долга.



Как указано в материалах суда, в августе 2010 года управление капитального строительства и ООО «Медилукс» заключили государственный контракт на проектирование и строительство лабораторного корпуса областного туберкулезного диспансера в Липецке. Сумма контракта составила 48,2 млн рублей. Работы были выполнены и приняты. Пока шло строительство, заказчик не платил подрядчику. Работы финансировались средствами «Севергазбанка», подрядчик уступил банкирам право требования оплаты за свои услуги. Банк выставил управлению капитального строительства счет в 23,8 млн рублей, который был оплачен. Вместе с этим за чиновниками остался долг в 81 028 евро, считают в банке.



Суд посчитал это требование обоснованным и удовлетворил иск. Управлению капитального строительства придется выплатить банку 81 028 евро основного долга и 2 155 евро процентов за просрочку платежа. Кроме того, управлению нужно будет погасить судебные издержки почти в 60 000 рублей.