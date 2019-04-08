Общество

16 минут назад

Аренда квартир в Липецке подорожала на 5,6%

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#аренда #жилье #недвижимость
Аренда квартир в Липецке подорожала на 5,6%

Город частично поддержал общероссийскую динамику.

Эксперты федерального портала недвижимости «Мир квартир» проанализировали динамику цен на аренду квартир в России с января по март 2019 года. На рынке жилой аренды продолжилась тенденция прошлого года, в большинстве крупных городов России ставки на квартиры выросли. По данным авторов исследования среднестатистическая «однушка» увеличилась в цене на 4,1%, «двушка» — на 3%, «трешка» – на 3,1%.

Липецк чстично поддержал тенденцию. Цена аренды однокомнатной квартиры в городе выросла на 5,6 % до 11 277 рублей в месяц. За аренду «трешки» придется отдавать на 0,5% больше, или примерно 21 080 рублей. Обратная динамика в стоимости аренды «двушек» - падение на 2,8% до 14 971 рубля.

В исследование вошли 69 городов России с населением более 300 000 человек. Объекты элитного сегмента не учитывались.
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#аренда #жилье #недвижимость

Комментарии (4)

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Эгоист

2 минуты назад
После официально установленной на основании неизвестно чего средней зарплаты по стране в 50 000 рублей к исследованиям специалистов из федерального центра отношусь с известной долей иронии.
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Наида

2 минуты назад
У вас за 15 наверное евро ремонт причём в центре
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Наида Исматулаева

7 минут назад
Я переехала в Липецк из Азова, поскольку нашла работу в областной администрации. По незнанию сняла себе однушку за 15 тыс.рублей / мес.. Оказывается можно было и за 11 тыс.руб. /мес снять
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Гость

8 минут назад
Знать бы, что в стране хотябы ближайшие лет 10, все будет ок, продал квартиру и положил деньги в банк даже под 7%, и некакой головной боли с квартирантами, ремонтами, налоговой, соседями.... короче у нас в городе долгосрочная аренда не выгодна, хозяева как белка в колисе...,
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