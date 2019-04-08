Аренда квартир в Липецке подорожала на 5,6%

Город частично поддержал общероссийскую динамику.

Эксперты федерального портала недвижимости «Мир квартир» проанализировали динамику цен на аренду квартир в России с января по март 2019 года. На рынке жилой аренды продолжилась тенденция прошлого года, в большинстве крупных городов России ставки на квартиры выросли. По данным авторов исследования среднестатистическая «однушка» увеличилась в цене на 4,1%, «двушка» — на 3%, «трешка» – на 3,1%.



Липецк чстично поддержал тенденцию. Цена аренды однокомнатной квартиры в городе выросла на 5,6 % до 11 277 рублей в месяц. За аренду «трешки» придется отдавать на 0,5% больше, или примерно 21 080 рублей. Обратная динамика в стоимости аренды «двушек» - падение на 2,8% до 14 971 рубля.



В исследование вошли 69 городов России с населением более 300 000 человек. Объекты элитного сегмента не учитывались.