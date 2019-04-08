Из ЦУМа предложили сделать молодежный центр

Подведены итоги публичных слушаний.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка подвел итоги публичных слушаний, касающихся межевания и планировки ЦУМа. В открытом заседании приняли участие 17 человек.



К проекту планировки территории поступило всего одно замечание. Житель Липецка предложил новую историю для здания. Он видит ЦУМ как центр развития молодежи. Липчанин предложил открыть там школьные секции и студии по радиотехнике, столярному мастерству, театральному искусству, академическому пению, рисованию и изобразительному искусству. Для студентов предполагались театральная студия и центр общения и обмена научным опытом.



Предложение липчанина было отклонено. Причина: проектом предусмотрена реконструкция здания ЦУМа под торгово-спортивный комплекс. Проект планировки и межевания, предложенный собственником здания, был полностью и без замечаний одобрен.



Напомним, в конце марта в здании ЦУМа стартовал капитальный ремонт. Рабочие уже разобрали периметр здания и подвальные помещения. Здание было закрыто на реконструкцию прошлой осенью, тогда было принято решение сделать ЦУМ спортивно-развлекательным центром.