Общество

23 минуты назад

Из ЦУМа предложили сделать молодежный центр

3 581
#ЦУМ
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Из ЦУМа предложили сделать молодежный центр

Подведены итоги публичных слушаний.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка подвел итоги публичных слушаний, касающихся межевания и планировки ЦУМа. В открытом заседании приняли участие 17 человек.

К проекту планировки территории поступило всего одно замечание. Житель Липецка предложил новую историю для здания. Он видит ЦУМ как центр развития молодежи. Липчанин предложил открыть там школьные секции и студии по радиотехнике, столярному мастерству, театральному искусству, академическому пению, рисованию и изобразительному искусству. Для студентов предполагались театральная студия и центр общения и обмена научным опытом.

Предложение липчанина было отклонено. Причина: проектом предусмотрена реконструкция здания ЦУМа под торгово-спортивный комплекс. Проект планировки и межевания, предложенный собственником здания, был полностью и без замечаний одобрен.

Напомним, в конце марта в здании ЦУМа стартовал капитальный ремонт. Рабочие уже разобрали периметр здания и подвальные помещения. Здание было закрыто на реконструкцию прошлой осенью, тогда было принято решение сделать ЦУМ спортивно-развлекательным центром.
3 581
#ЦУМ
2

Комментарии (3)

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Юлия

7 минут назад
Ну да, а то у нас торговых центров- то мало. Понаоткрывают опять всякого го вна. А для детей кружков типа завались. Правильно рассудили чинуши, типа пошли эти дети в жо пу, нам торговые лотки нужнее.
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S

10 минут назад
48 й, дочитай статью до конца: предложение отклонено, проектом предусмотрена реконструкция здания ЦУМа под торгово-спортивный комплекс.
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48 й

19 минут назад
Был ЦУМ, станет "Дом пионеров"!
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