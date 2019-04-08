Юные липчане расследуют уголовное дело

В правовой игре примут участие 12 команд.

11 апреля в Липецком областном краеведческом музее состоится историко-правовая игра «СЛЕДствие». Участниками игры станут 12 команд школьников 8-11 классов. Все они смогут познакомиться с профессией следователя, криминалистической техникой, погрузиться в атмосферу расследования уголовных дел, узнать об истории органов следствия, известных следователях.



Игра состоит из трех этапов. Сперва командам придется показать себя в интеллектуальной викторине, ответить а вопросы о методах и приемах следствия. Второй тур — видеовопросы об ответственности несовершеннолетних за правонарушения. На третьем этапе командам предстоит собрать материалы уголовного дела, разгадать шифры и ребусы.



Команды-победители и призеры получат грамоты и призы.