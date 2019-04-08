Общество

31 минуту назад

Юные липчане расследуют уголовное дело

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#игра #право
Юные липчане расследуют уголовное дело

В правовой игре примут участие 12 команд.

11 апреля в Липецком областном краеведческом музее состоится историко-правовая игра «СЛЕДствие». Участниками игры станут 12 команд школьников 8-11 классов. Все они смогут познакомиться с профессией следователя, криминалистической техникой, погрузиться в атмосферу расследования уголовных дел, узнать об истории органов следствия, известных следователях.

Игра состоит из трех этапов. Сперва командам придется показать себя в интеллектуальной викторине, ответить а вопросы о методах и приемах следствия. Второй тур — видеовопросы об ответственности несовершеннолетних за правонарушения. На третьем этапе командам предстоит собрать материалы уголовного дела, разгадать шифры и ребусы.

Команды-победители и призеры получат грамоты и призы.
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#игра #право

Комментарии (2)

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skrip

10 минут назад
Понятно что Весёлые старты и Зарница уже не в почете.Лучше пусть детки ведут расследование преступления-О изнасиловании второклассником учителя физкультуры Петрова Василь Василича и о убийстве преподователя труда посредством деревянной киянки.В конце концов пора провести в городе конкурс среди 10-11 ти классниц по натягиванию презервативов на фаллоимитатор.
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ух ты

29 минут назад
А на четвёртом этапе по этапу....
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