Театр и Кафка — темы «Библионочи» в Липецке

Просидеть в читальном зале допоздна можно будет 19-20 апреля.

Библиотеки Липецка начали подготовку к своей главной ночи в году. «Библионочь» в Липецке проведут 19 и 20 апреля. Уже известны программы нескольких учреждений культуры.



Вечером 19 апреля всех любителей чтения ждут в библиотеке имени Бартенева (улица Ленина). Там «Библионочь» посвящают театру. Участникам «Библионочи» будет предложено прийти в театральных костюмах. За лучший наряд и активность гости «Бартеневки» получат призы. Вечер назвали «ДПП в Бартеневке» или «ДоПервыхПетухов». В Год театра концепция основных событий «Библионочи» исходит из повести-сказки для театра Василия Шукшина «До третьих петухов».



В 17:00 начнутся «Библиосумерки» - анимационная интерактивная программа для детей. Самых маленьких посетителей ждет «Игродромчик» с игровыми развивающими комплексами. Театрализованная постановка «Как Иван-дурак разуму набирался» «Театра-студии «Арлекин» начнется с 18:00. В течение вечера можно будет посетить мастер-классы: «Роботехника», «Роспись по витражному стеклу», «Аквагрим», «Сценическая речь». В числе статичных площадок: музей П. И. Бартенева, художественная выставка «Инь и Янь», традиционная фотозона, книжные выставки с комментариями от знатоков литературы, викторины, библиокафе. В течение вечера состоятся модный показ и световое шоу. Программа завершится концертом с участием групп Stereoтип, «Дружина Правды», Twinkles.



«Библионочь» в липецкой областной научной библиотеке посвятили Францу Кафка. Вечер назвали также, как Кафка озаглавил одну из своих работ - «Превращение». Мероприятие стартует в 20 часов 20 апреля с модного показа под аккомпанемент Липецкого симфонического оркестра. А после метаморфозы будут происходить уже на разных площадках. В библиотеке будет работать весенний маркет, игротека, для гостей проведут экскурсию в хранилище и туристическую игру.



В программе проведение мастер-классов по изготовлению значков, экологичных сумок, рисованию в технике Resin Art и театру пальцев. Будут работать тематические фотозоны. В течение вечера выступят кавер-группа 69 Band, группа «Блок вызова». Гостям «Библионочи» представят постановку эскиза пластического спектакля, выставку фотографий и рисунков.