сегодня, 11:15
Женщина помогала — мужчины смотрели
«Делайте добрые дела». Так подписал свою видеозапись автор ролика с улицы Советская в Липецке. В объектив камеры автомобилиста попало проявление доброты к окружающим.
Когда пешеходный светофор у кольца площади Победы загорелся зеленым, по переходу в сторону «Липецкгражданпроекта» пошел пожилой мужчина. Старик запнулся и рухнул на «зебру». Пока стоявшие на тротуаре мужчины наблюдали за пешеходом, к нему бросилась женщина. Она помогла старику встать с проезжей части и отвела на тротуар.
МИРОТВОРЕЦ
Сойти с ума
Очередной
Да и женщин
Житель
Что плохого?
Очевидец
48
Сойти с ума
пипец