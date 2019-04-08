Женщина помогала — мужчины смотрели

«Делайте добрые дела». Так подписал свою видеозапись автор ролика с улицы Советская в Липецке. В объектив камеры автомобилиста попало проявление доброты к окружающим.

Когда пешеходный светофор у кольца площади Победы загорелся зеленым, по переходу в сторону «Липецкгражданпроекта» пошел пожилой мужчина. Старик запнулся и рухнул на «зебру». Пока стоявшие на тротуаре мужчины наблюдали за пешеходом, к нему бросилась женщина. Она помогла старику встать с проезжей части и отвела на тротуар.