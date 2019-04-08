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сегодня, 11:15

Женщина помогала — мужчины смотрели

21 2598
#помощь
2

«Делайте добрые дела». Так подписал свою видеозапись автор ролика с улицы Советская в Липецке. В объектив камеры автомобилиста попало проявление доброты к окружающим.





Когда пешеходный светофор у кольца площади Победы загорелся зеленым, по переходу в сторону «Липецкгражданпроекта» пошел пожилой мужчина. Старик запнулся и рухнул на «зебру». Пока стоявшие на тротуаре мужчины наблюдали за пешеходом, к нему бросилась женщина. Она помогла старику встать с проезжей части и отвела на тротуар.
21 2598
#помощь
2

Комментарии (21)

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МИРОТВОРЕЦ

11 минут назад
лучше КИРКОРОВА ФИЛА трек чем такое звуковое сопровождение как на видео ! меломан )(уев
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Сойти с ума

15 минут назад
Для Вас. Вы и есть показатель ..
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Очередной

16 минут назад
Житель, как сказать... медкомиссию на права проходил. И на красный, как бычара, под машины не кидаюсь.
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Да и женщин

19 минут назад
Уже давно нет. Шмары меркантильные. Если родилась с дырой, значит все тебе должны?
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Житель

20 минут назад
Очередной, а ты однозначно без мозгов.
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Что плохого?

20 минут назад
Нормальное проявление заботы о старших
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Очевидец

20 минут назад
у меня пивной животык до кален,как я могу помочь,я члена своего не вижу.
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48

24 минуты назад
Житель из другого города, везде хорошо,где нас нет.
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Сойти с ума

24 минуты назад
Мужчины вымерли как вид. Это правда..
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пипец

31 минуту назад
Опять мужики виноваты!))
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