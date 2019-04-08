«Русборг» ждет зрителей 11 мая

Реконструкторы устроят показательные выступления.

Гостевой день фестиваля исторической реконструкции «Русборг» запланирован на 11 мая. Как сообщают организаторы, зрителей шоу ждут с 12 часов. Исходя из поступивших заявок на участие — гостям будет интересно: свое желание выступить на «Русборг» высказали более тысячи реконструкторов из регионов России и из зарубежных стран.



Программа гостевого дня представит зрителю широкую палитру жизни раннего Средневековья. Это походный лагерь представителей разных этносов древности, ярмарка мастеров, сражения воинов и многое другое.



Программа фестиваля для его участников начнется на несколько дней раньше гостевого. Реконструкторы будут обмениваться опытом, состязаться в ремесленных и воинских конкурсах и жить так, как тысячу лет назад. В антураже средневековья с минимальным количеством современных предметов.