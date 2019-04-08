Общество

51 минуту назад

«Русборг» ждет зрителей 11 мая

4 487
#Русборг #фестиваль
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«Русборг» ждет зрителей 11 мая

Реконструкторы устроят показательные выступления.

Гостевой день фестиваля исторической реконструкции «Русборг» запланирован на 11 мая. Как сообщают организаторы, зрителей шоу ждут с 12 часов. Исходя из поступивших заявок на участие — гостям будет интересно: свое желание выступить на «Русборг» высказали более тысячи реконструкторов из регионов России и из зарубежных стран.

Программа гостевого дня представит зрителю широкую палитру жизни раннего Средневековья. Это походный лагерь представителей разных этносов древности, ярмарка мастеров, сражения воинов и многое другое.

Программа фестиваля для его участников начнется на несколько дней раньше гостевого. Реконструкторы будут обмениваться опытом, состязаться в ремесленных и воинских конкурсах и жить так, как тысячу лет назад. В антураже средневековья с минимальным количеством современных предметов.
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#Русборг #фестиваль
2

Комментарии (4)

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Скинхед бывший

2 минуты назад
А где мероприятие будет приду с пивасом.
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ГоЗть

15 минут назад
ттт, если не трудно, всё же напомните пожалуйста где это будет)
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Эгоист

31 минуту назад
Как писал Я. Гашек-появись они в таком виде в средневековье, их арестовали бы как мародеров.
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ттт

34 минуты назад
«Русборг» настолько известен что где он будет можно даже и не упоминать, достаточно когда
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