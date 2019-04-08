В России

сегодня, 08:00

После выплат пособий за первого ребенка остались неиспользованными 3,8 млрд рублей

182
После выплат пособий за первого ребенка остались неиспользованными 3,8 млрд рублей
В России после распределения средств на выплату пособий по рождению первенца остались неиспользованными 3,8 млрд рублей. Средства были заложены с запасом, пояснили в Минтруде. 

Эксперты рассказали, на что можно было бы потратить эти деньги.

Так, по словам юрисконсульта Российской юридической сети Антона Пастушенко, можно расширить круг получателей пособий и упростить их получение. Дело в том, что многие неофициально устроенные работники часто сталкиваются с трудностями при оформлении документов и подтверждении своего заработка.

В свою очередь, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко предложил создать отдельный фонд, который распределял бы неиспользованные средства в малообеспеченные семьи, пишут "Известия".

182

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

По данным радаров и камер ВАИ будут штрафовать гражданских водителей
По данным радаров и камер ВАИ будут штрафовать гражданских водителей

сегодня, 07:58

В России
Житель Воронежской области больше двух лет получал пенсию в 150 тыс. рублей
1
Житель Воронежской области больше двух лет получал пенсию в 150 тыс. рублей

вчера, 17:06

В России
Лидер «Тамбовской ОПГ» не признал вину в убийстве Старовойтовой
Лидер «Тамбовской ОПГ» не признал вину в убийстве Старовойтовой

вчера, 16:57

В России
Назвавший россиян «злобными уродцами» Панин объяснился
1
Назвавший россиян «злобными уродцами» Панин объяснился

вчера, 08:47

В России
Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность йоги в СИЗО
Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность йоги в СИЗО

вчера, 08:44

В России
Лже-хирург резала людей на кухне
9
Лже-хирург резала людей на кухне

вчера, 08:41

В России