В России
сегодня, 07:58
По данным радаров и камер ВАИ будут штрафовать гражданских водителей
Данные радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ) станут доступны ГИБДД — по ним будут штрафовать за нарушение гражданских водителей. Таким образом, права инспекторов ВАИ будут расширены, хотя сами они по-прежнему не смогут штрафовать гражданских.
«Известия» ознакомились с поправками в устав ВАИ, которые дают право использовать радары, видео- и фотоаппаратуру для фиксации нарушений.
«Военные инспекторы не смогут сами лишить водительских удостоверений или оштрафовать гражданских автолюбителей», — заметил бывший начальник ГИБДД Владимир Фёдоров.
Но по их данным будут отправляться «письма счастья».
Кроме того, поправки закрепят право ВАИ останавливать транспортные средства и пешеходов для регулировки движения.
«Известия» ознакомились с поправками в устав ВАИ, которые дают право использовать радары, видео- и фотоаппаратуру для фиксации нарушений.
«Военные инспекторы не смогут сами лишить водительских удостоверений или оштрафовать гражданских автолюбителей», — заметил бывший начальник ГИБДД Владимир Фёдоров.
Но по их данным будут отправляться «письма счастья».
Кроме того, поправки закрепят право ВАИ останавливать транспортные средства и пешеходов для регулировки движения.