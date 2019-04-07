Непобедимая Покачалова вновь побила всех соперниц, включая Заслуженного мастера спорта

Евгения Покачалова в чемпионате России завоевала "золото" и "бронзу".

Многократная чемпионка России по различным версиям контактных единоборств липчанка Евгения Покачалова вновь принимает поздравления. В Медыни Калужской области она вновь поднялась на высшую ступень пьедестала почета в чемпионате России по универсальному бою.

Турнир проходил в классической и «лайт» (т.е. облегченной) версиях.

В «классике» в своей весовой категории до 48 кг Покачалова выиграла все четыре боя, в том числе в финале у Заслуженного мастера спорта Светланы Котовой из Иркутска. Как сообщила GOROD48 сама Покачалова, сопернице она не дала ни единого шанса.







Евгения решила выступить и в лайт-версии, уверенно шла вперед по турнирной сетке, но в полуфинале неожиданно уступила Лие Кириенковой из Краснодарского края, которая затем стала победительницей соревнований. Липчанка же пополнила свою коллекцию «бронзой».

Среди мужчин Данил Попов из Липецка выиграл два боя в весе до 95 кг, и тоже уступил в полуфинале будущему победителю Антону Антонову из Кемеровской области. В итоге Данил тоже получил «бронзу».

В турнире принимали участие более 300 бойцов из десяткой регионов, в том числе представители Липецкой областной федерации универсального боя.

Этот вид единоборств имеет свою специфику. Главная заключается в том, что сначала соперники соревнуются но полосе препятствий, включающей в себя стрельбу из пневматического пистолета и метание ножей. Победа на полосе приравнивается к выигрышу одного раунда, затем еще один или два раунда проходят на ковре по правилам, напоминающим рукопашный бой.