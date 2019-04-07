Спорт

сегодня, 20:34

Непобедимая Покачалова вновь побила всех соперниц, включая Заслуженного мастера спорта

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#Универсальный бой
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Непобедимая Покачалова вновь побила всех соперниц, включая Заслуженного мастера спорта

Евгения Покачалова в чемпионате России завоевала "золото" и "бронзу".

Многократная чемпионка России по различным версиям контактных единоборств липчанка Евгения Покачалова вновь принимает поздравления. В Медыни Калужской области она вновь поднялась на высшую ступень пьедестала почета в чемпионате России по универсальному бою.

Турнир проходил в классической и «лайт» (т.е. облегченной) версиях.

В «классике» в своей весовой категории до 48 кг Покачалова выиграла все четыре боя, в том числе в финале у Заслуженного мастера спорта Светланы Котовой из Иркутска. Как сообщила GOROD48 сама Покачалова, сопернице она не дала ни единого шанса.

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Евгения решила выступить и в лайт-версии, уверенно шла вперед по турнирной сетке, но в полуфинале неожиданно уступила Лие Кириенковой из Краснодарского края, которая затем стала победительницей соревнований. Липчанка же пополнила свою коллекцию «бронзой».

Среди мужчин Данил Попов из Липецка выиграл два боя в весе до 95 кг, и тоже уступил в полуфинале будущему победителю Антону Антонову из Кемеровской области. В итоге Данил тоже получил «бронзу».

В турнире принимали участие более 300 бойцов из десяткой регионов, в том числе представители Липецкой областной федерации универсального боя.

Этот вид единоборств имеет свою специфику. Главная заключается в том, что сначала соперники соревнуются но полосе препятствий, включающей в себя стрельбу из пневматического пистолета и метание ножей. Победа на полосе приравнивается к выигрышу одного раунда, затем еще один или два раунда проходят на ковре по правилам, напоминающим рукопашный бой.

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#Универсальный бой
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Комментарии (2)

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Толику

2 минуты назад
Это не рукопашный бой, не бокс, не борьба, не кикбоксинг, не карате, это настоящий спорт для всех тех кто не занимается всеми вышеперечисленными видами единоборств. Если ты тоже по каким либо причинам не можешь, не хочешь или у тебя не прёт во всех этих видах единоборств, то добро пожаловать)))))
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Толик

сегодня, 20:48
Что это за вид спорта?
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