Общество
33 минуты назад
Доброе утро, Липецк!
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На календаре 8 апреля 2019 года. Сегодня Международный день цыган. Ура.
День в истории
Два месяца назад в этой рубрике мы вспомнили про флорентийцев, которых терроризировал фанатичный монах и реформатор Савонарола — отобрал у населения светские книги, шелка, духи и музыкальные инструменты и устроил на площади «Костер тщеславия». Все стояли грустные, притихшие, но возражать боялись, никто не хотел сам в костер — настроения в обществе стояли именно такие. И вот вообразите, спустя год и два месяца, то есть, 8 апреля 1498 года Савонарола сам был арестован и обвинен в ереси. Попался, гад! Карьеру религиозного фанатика он завершил на виселице, и никому его было не жалко.
А вот Леонид Ильич Брежнев в этот день в 1966 году радовался: его избрали Генеральным секретарём ЦК КПСС. На радостях он был готов целовать всех и каждого. Это желание он неоднократно реализовывал во времена своего царствования, встречая высоких гостей. Среди поцелованных Леонидом Ильичом - лидер Югославии Иосиф Броз Тито, палестинский лидер Ясир Арафат, премьер-министр Индии Индира Ганди и даже президент США Джимми Картер. Поцелуи руководителя Румынии Николае Чаушеску и премьер-министра Британии Маргарет Тэтчер не удались, оставшись лишь попытками.
Многие бы и сейчас не прочь вернуться в эпоху правления Брежнева, изобрети кто машину времени. Колбаса была по два двадцать, батон по 22 копейки, бутылка водки — чуть больше 3 рублей, а плавленый сырок вообще по семь копеек.
Музыкальная пауза
Мы не знаем, что звучит сейчас у вас в наушниках, а наш выбор музыки на сегодня такой:
В Липецке теплеет
Температура воздуха заметно растет. В городе облачно с прояснениями. Ночью – около 0, днем до плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный, до 11 метров в секунду. В темных углах дворов переживают агонию последние островки снега.
Транспорт
Весенним солнечным утром не хочется ехать на работу? Так и не надо ехать: проложите свой пеший маршрут, наплевав на пробки, и прогуляйтесь.
В Липецке снова отключения воды и света
В связи с проведением плановых работ на сетях и оборудовании АО «ЛГЭК»
сегодня, 8 апреля, будет произведено отключение энергоресурсов по ряду адресов.
В части электроснабжения:
С 09:00 до 17:00 - ул. им. Академика В.М. Бехтерева; ул. Гвардейская, ул. Липецкая; ул. Асфальтная; ул. Привокзальная; ул. Кибальчича.
С 14:00 до 17:00 - ул. Волгоградская; ул. Ильича; ул. Тургенева; ул. Волгоградская; ул. Профсоюзная; ул. Студенческая; ул. Дачная; ул. Декабристов; ул. Ильича.
В части теплоснабжения:
С 10:00 до 17:00 - ул. Детская, 4а, 4б.
В части холодного водоснабжения:
С 10:00 до 20:00 - ул. Валентины Терешковой, 1/2, 1/3; ул. Гагарина, 101/2, ул. Детская, 4а, 4б.
С 09:00-16:00 - ул. Космонавтов, 10, 2, 8.
Кто сказал «мяу»?
В принципе, когда все болезни мира уже побеждены и даже найдено бесплатное экологичное топливо, ученым можно заняться и более прикольными вещами.
Японские представители науки разволновались на тему: а почему кошки откликаются на свое имя? Устроили масштабное исследование, использовали в нем 80 кошек.
«Ученые записывали на аудио, как хозяева животных или просто знакомые им люди произносили клички питомцев, а также еще четыре похожих слов. Дальше задачу усложнили, люди называли еще и имена других кошек. На следующем этапе имя называл и вовсе незнакомый человек», - пишет источник.
Какой же вывод сделали ученые? Что мурзики, похоже, отличают звуки своего имени от других слов. А это значит, что они различают человеческую речь. Прочитав об этом достижении ученых, мы промяукали нечто похожее на «Хмммм…» Сдается нам, что такое глубокое открытие может сделать даже безграмотная деревенская бабка, которая за свою жизнь видела больше одной кошки. И потому главный вопрос к ученым: ребята, как же вам удалось выбить бабки под такое исследование?
Еще раз привет, дорогой Липецк! Заходи за свежими новостями почаще, не забывай!
Фото: © SPUTNIK/Юрий Абрамочкин
Два месяца назад в этой рубрике мы вспомнили про флорентийцев, которых терроризировал фанатичный монах и реформатор Савонарола — отобрал у населения светские книги, шелка, духи и музыкальные инструменты и устроил на площади «Костер тщеславия». Все стояли грустные, притихшие, но возражать боялись, никто не хотел сам в костер — настроения в обществе стояли именно такие. И вот вообразите, спустя год и два месяца, то есть, 8 апреля 1498 года Савонарола сам был арестован и обвинен в ереси. Попался, гад! Карьеру религиозного фанатика он завершил на виселице, и никому его было не жалко.
А вот Леонид Ильич Брежнев в этот день в 1966 году радовался: его избрали Генеральным секретарём ЦК КПСС. На радостях он был готов целовать всех и каждого. Это желание он неоднократно реализовывал во времена своего царствования, встречая высоких гостей. Среди поцелованных Леонидом Ильичом - лидер Югославии Иосиф Броз Тито, палестинский лидер Ясир Арафат, премьер-министр Индии Индира Ганди и даже президент США Джимми Картер. Поцелуи руководителя Румынии Николае Чаушеску и премьер-министра Британии Маргарет Тэтчер не удались, оставшись лишь попытками.
Многие бы и сейчас не прочь вернуться в эпоху правления Брежнева, изобрети кто машину времени. Колбаса была по два двадцать, батон по 22 копейки, бутылка водки — чуть больше 3 рублей, а плавленый сырок вообще по семь копеек.
Музыкальная пауза
Мы не знаем, что звучит сейчас у вас в наушниках, а наш выбор музыки на сегодня такой:
В Липецке теплеет
Температура воздуха заметно растет. В городе облачно с прояснениями. Ночью – около 0, днем до плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный, до 11 метров в секунду. В темных углах дворов переживают агонию последние островки снега.
Транспорт
Весенним солнечным утром не хочется ехать на работу? Так и не надо ехать: проложите свой пеший маршрут, наплевав на пробки, и прогуляйтесь.
В Липецке снова отключения воды и света
В связи с проведением плановых работ на сетях и оборудовании АО «ЛГЭК»
сегодня, 8 апреля, будет произведено отключение энергоресурсов по ряду адресов.
В части электроснабжения:
С 09:00 до 17:00 - ул. им. Академика В.М. Бехтерева; ул. Гвардейская, ул. Липецкая; ул. Асфальтная; ул. Привокзальная; ул. Кибальчича.
С 14:00 до 17:00 - ул. Волгоградская; ул. Ильича; ул. Тургенева; ул. Волгоградская; ул. Профсоюзная; ул. Студенческая; ул. Дачная; ул. Декабристов; ул. Ильича.
В части теплоснабжения:
С 10:00 до 17:00 - ул. Детская, 4а, 4б.
В части холодного водоснабжения:
С 10:00 до 20:00 - ул. Валентины Терешковой, 1/2, 1/3; ул. Гагарина, 101/2, ул. Детская, 4а, 4б.
С 09:00-16:00 - ул. Космонавтов, 10, 2, 8.
Кто сказал «мяу»?
В принципе, когда все болезни мира уже побеждены и даже найдено бесплатное экологичное топливо, ученым можно заняться и более прикольными вещами.
Японские представители науки разволновались на тему: а почему кошки откликаются на свое имя? Устроили масштабное исследование, использовали в нем 80 кошек.
«Ученые записывали на аудио, как хозяева животных или просто знакомые им люди произносили клички питомцев, а также еще четыре похожих слов. Дальше задачу усложнили, люди называли еще и имена других кошек. На следующем этапе имя называл и вовсе незнакомый человек», - пишет источник.
Какой же вывод сделали ученые? Что мурзики, похоже, отличают звуки своего имени от других слов. А это значит, что они различают человеческую речь. Прочитав об этом достижении ученых, мы промяукали нечто похожее на «Хмммм…» Сдается нам, что такое глубокое открытие может сделать даже безграмотная деревенская бабка, которая за свою жизнь видела больше одной кошки. И потому главный вопрос к ученым: ребята, как же вам удалось выбить бабки под такое исследование?
Еще раз привет, дорогой Липецк! Заходи за свежими новостями почаще, не забывай!
Фото: © SPUTNIK/Юрий Абрамочкин
261