В России

22 минуты назад

Житель Воронежской области больше двух лет получал пенсию в 150 тыс. рублей

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Житель Воронежской области больше двух лет получал пенсию в 150 тыс. рублей

Такую выплату ему назначила дочь.

Прокуроры направили в суд уголовное дело бывшего начальника управления Пенсионного фонда России по Воробьёвскому району Елены Романовой. Женщина в течение двух лет незаконно начисляла своему отцу пенсию в 150 тыс. рублей. В итоге ущерб превысил 3,5 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 5 апреля.

По версии следствия, 55-летняя Елена Романова с июля 2015 года по август 2017 года, находясь в офисе Пенсионного фонда, используя программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий, вносила недостоверные сведения о начислении неположенной пенсии на лицевой счёт отца.

Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы. Дело рассмотрит Центральный суд Воронежа, сообщает vestivrn.ru

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