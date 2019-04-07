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22 минуты назад
Житель Воронежской области больше двух лет получал пенсию в 150 тыс. рублей
Такую выплату ему назначила дочь.
Прокуроры направили в суд уголовное дело бывшего начальника управления Пенсионного фонда России по Воробьёвскому району Елены Романовой. Женщина в течение двух лет незаконно начисляла своему отцу пенсию в 150 тыс. рублей. В итоге ущерб превысил 3,5 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 5 апреля.
По версии следствия, 55-летняя Елена Романова с июля 2015 года по август 2017 года, находясь в офисе Пенсионного фонда, используя программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий, вносила недостоверные сведения о начислении неположенной пенсии на лицевой счёт отца.
Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы. Дело рассмотрит Центральный суд Воронежа, сообщает vestivrn.ru
По версии следствия, 55-летняя Елена Романова с июля 2015 года по август 2017 года, находясь в офисе Пенсионного фонда, используя программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий, вносила недостоверные сведения о начислении неположенной пенсии на лицевой счёт отца.
Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы. Дело рассмотрит Центральный суд Воронежа, сообщает vestivrn.ru