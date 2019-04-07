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31 минуту назад

Лидер «Тамбовской ОПГ» не признал вину в убийстве Старовойтовой

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Лидеру «Тамбовской ОПГ» Владимиру Барсукову предъявлено обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой

Он свою вину не признает. Об этом 7 апреля сообщил его адвокат Константин Кузьминых, передает «Интерфакс».

«Вину Барсуков не признает, обвинение мы считаем необоснованным», — заявил адвокат.

Ранее он сказал журналистам, что комментировать дело пока сложно, так как с ним еще не удалось ознакомиться. «Предметно комментировать пока сложно. Мы еще не ознакомлены с делом», — заявил Кузьминых.

Правозащитник и сопредседатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге. По версии следствия, преступление было совершено по политическим мотивам. По этому делу городской суд Петербурга приговорил на сроки от 11 до 23,5 года заключения трех человек, в том числе двоих непосредственных исполнителей преступления.


В 1990-х годах Барсуков являлся лидером одной из самых могущественных ОПГ Северо-Запада — тамбовской. 20 марта 2019 года Барсукова приговорили к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей за организацию преступного сообщества (ОПС).

Ранее он уже был приговорен к различным длительным срокам за тяжкие преступления. Среди них числятся покушения на убийство, рейдерские захваты, вымогательства, пишут iz.ru

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