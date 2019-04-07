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35 минут назад

На Украине двое мужчин ради видео убили человека, избив и сбросив его с моста

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По предварительным данным, двое подозреваемых 23 и 26 лет от роду, атаковали мужчину на мосту около Сичеславской набережной. Они избили потерпевшего, после чего сбросили его в воду.

Пострадавший не сумел самостоятельно выбраться из реки и утонул.

Очевидцы расправы скрутили злоумышленников и передали их сотрудникам правоохранительных органов, прибывшим на место преступления.

Через некоторое время первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин разместил на своей странице в Facebook запись, сделанную одним из нападавших, и сообщил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять это видео.

Местные СМИ уточняют, что после задержания от убийц исходил сильный запах алкоголя, а сами они заявили, что не осознают происходящее.

Стражи порядка продолжают расследование инцидента, сообщают "Вести.ру"

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