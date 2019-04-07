Общество
сегодня, 13:11
Хозяева лабрадора нашлись и забрали пса в квартиру
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Выяснились подробности нахождения молодого лабрадора в салоне микроавтобуса
Как сообщал GOROD48, жильцы домов на улице Советской заметили находящегося лабрадора в кабине микроавтобуса ГАЗель.
Собака привлекала внимание многих. Люди жалели собачку и даже вызвали полицию.
Полицейские, прибывшие на место, нашли хозяев. Выяснилось, хозяева собаки - из другого города, приехали в Липецк для проведения выставки в ТЦ на Советской. Сняли квартиру в доме на Советской. Но молодой лабрадор стал грызть мебель в съемной квартире и они его переселили в микроавтобус. Но с лабрадором гуляли, и кормили его.
После резонанса, хозяева забрали пса в квартиру и пообещали не заточать его больше в машине.
Пока полиция искала хозяев, а неравнодушные липчане собирались возле машины, молодой лабрадор с удовольствием грыз то, что находил в салоне автомобиля, например, варежки.
Собака привлекала внимание многих. Люди жалели собачку и даже вызвали полицию.
Полицейские, прибывшие на место, нашли хозяев. Выяснилось, хозяева собаки - из другого города, приехали в Липецк для проведения выставки в ТЦ на Советской. Сняли квартиру в доме на Советской. Но молодой лабрадор стал грызть мебель в съемной квартире и они его переселили в микроавтобус. Но с лабрадором гуляли, и кормили его.
После резонанса, хозяева забрали пса в квартиру и пообещали не заточать его больше в машине.
Пока полиция искала хозяев, а неравнодушные липчане собирались возле машины, молодой лабрадор с удовольствием грыз то, что находил в салоне автомобиля, например, варежки.
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паша
Лобрадор умнее хозяев !
Житель
!!!
Animal planet.