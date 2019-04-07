Общество

сегодня, 13:11

Хозяева лабрадора нашлись и забрали пса в квартиру

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#собака #защита животных
Хозяева лабрадора нашлись и забрали пса в квартиру

Выяснились подробности нахождения молодого лабрадора в салоне микроавтобуса

Как  сообщал GOROD48, жильцы домов на улице Советской заметили находящегося лабрадора в кабине микроавтобуса ГАЗель.

Собака привлекала внимание многих. Люди жалели собачку и даже вызвали полицию.

Полицейские, прибывшие на место, нашли хозяев. Выяснилось, хозяева собаки - из другого города, приехали в Липецк для проведения выставки в ТЦ на Советской. Сняли квартиру в доме на Советской. Но молодой лабрадор стал грызть мебель в съемной квартире и они его переселили в микроавтобус. Но с лабрадором гуляли, и кормили его.

После резонанса, хозяева забрали пса в квартиру и пообещали не заточать его больше в машине.

Пока полиция искала хозяев, а неравнодушные липчане собирались возле машины, молодой лабрадор с удовольствием грыз то, что находил в салоне автомобиля, например, варежки. 
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#собака #защита животных

Комментарии (5)

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паша

4 минуты назад
можно было его поселить в квартиру но оставить на нем намордник
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Лобрадор умнее хозяев !

8 минут назад
Лобрадор умнее хозяев !
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Житель

38 минут назад
что за ублюдки пришли попиариться на горе собаки?
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!!!

51 минуту назад
Хорошо то что хорошо кончается!!!!!!!!!!!!
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Animal planet.

56 минут назад
Ути какой молодец,купите ему погрызушки в магазине.А вообще в Пипецке клали большой и толстый на закон о жестоком обращении м животными. Запретили стрелять в животных. Но мрази работающие в службе отлова,продолжают убивать животных. А ублюдки которые звонят туда,"здоровья вам и счастья "в кавычках.
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