В Липецке проходит пикет против ограничений Интернета и свободы слова

Акция проходит на улице Советской

Сторонница Навального разместилась с плакатом неподалеку от остановки "Площадь Победы", в конце улицы Советская.



Выступает девушка против ограничений свободы слова в СМИ, Интернете, введения понятий "фейк-ньюс", введения ответственности за оскорбление властей, и за преследования за то, что власть может посчитать оскорблениями.



Также девушка из липецкого Штаба Навального протестует против создания так называемого суверенного Интернета и госпропаганды на федеральных телеканалах.







