Общество

19 минут назад

В Липецке проходит пикет против ограничений Интернета и свободы слова

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#свобода слова #пикет
В Липецке проходит пикет против ограничений Интернета и свободы слова

Акция проходит на улице Советской

Сторонница Навального разместилась с плакатом неподалеку от остановки "Площадь Победы", в конце улицы Советская.

Выступает девушка против ограничений свободы слова в СМИ, Интернете, введения понятий "фейк-ньюс", введения ответственности за оскорбление властей, и за преследования за то, что власть может посчитать оскорблениями.

Также девушка из липецкого Штаба Навального протестует против создания так называемого суверенного Интернета и госпропаганды на федеральных телеканалах.



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#свобода слова #пикет

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