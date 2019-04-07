Общество
сегодня, 09:59
В центре Липецка в кабине машины несколько дней сидит собака
22 1851
Пес ведет себя спокойно.
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Лабрадора в микроавтобусе во дворе дома №26 по улице Советской заметили прохожие - животное находится в машине уже несколько дней.
По словам жильцов дома, микроавтобус его владельцы используют, скорее всего, в качестве будки. Ежедневно появляются молодой человек или женщина, которые выгуливают пса.
К машине подходят люди и возмущаются таким отношением хозяев к собаке. Кто-то вызвал полицию. Полицейские сейчас выясняют - кому принадлежат собака и машина. Двери автомобиля не заперты.
По словам жильцов дома, микроавтобус его владельцы используют, скорее всего, в качестве будки. Ежедневно появляются молодой человек или женщина, которые выгуливают пса.
К машине подходят люди и возмущаются таким отношением хозяев к собаке. Кто-то вызвал полицию. Полицейские сейчас выясняют - кому принадлежат собака и машина. Двери автомобиля не заперты.
22 1851
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ПутьКСоциализму
Что за люди?
Владелец пса
Куся
*
Липецк
007
Ну!!
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