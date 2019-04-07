Общество

сегодня, 09:59

В центре Липецка в кабине машины несколько дней сидит собака

22 1851
#собака #защита животных
В центре Липецка в кабине машины несколько дней сидит собака

Пес ведет себя спокойно.

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Лабрадора в микроавтобусе во дворе дома №26 по улице Советской заметили прохожие - животное находится в машине уже несколько дней.

По словам жильцов дома, микроавтобус его владельцы используют, скорее всего, в качестве будки. Ежедневно появляются молодой человек или женщина, которые выгуливают пса.

К машине подходят люди и возмущаются таким отношением хозяев к собаке. Кто-то вызвал полицию. Полицейские сейчас выясняют - кому принадлежат собака и машина. Двери автомобиля не заперты.



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#собака #защита животных

Комментарии (23)

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48

22 секунды назад
посадить туда этих женщину и мужчину и иногда выгуливать
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ПутьКСоциализму

2 минуты назад
Автомобилистов в России в ближайшее время может ожидать введение дополнительных налогов. На этой неделе Минфин опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс. В частности, речь идет об экологическом и утилизационном сборах. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают, что многие просто не потянут увеличившуюся материальную нагрузку и начнут отказываться от автомобилей.
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Что за люди?

6 минут назад
Блин, неужели нельзя как-то решить эту ситуацию?! Видно, что псу плохо((( пипец, живодеры!!!
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Владелец пса

6 минут назад
Вы бы так вышли в падик, алканьё разогнать. Диванные нытики...
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Куся

13 минут назад
Уваркину позовите, она разрулит)))
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*

14 минут назад
/ липка заперли бы себя в машине и выгуливались , люди с недохромосомными мозгами / Вы лучше ПРОПИШИТЕ , По какому закону ЗАПРЕЩАЕТСЯ мне ДЕРЖАТЬ собаку в салоне автомобиля - я ее кормлю , пою и выгуливаю , В чём ваши ПРЕТЕНЗИИ , не можете ни дня прожить , чтобы не облаивать кого - то по злобе ?!!! (Хозяин ,)
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Липецк

15 минут назад
Вы читать не умеете? Собаку выгуливают
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007

16 минут назад
сабачковский красавэлла
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Ну!!

19 минут назад
Анна, идиоты! Может ещё человеку можно помочь!!!!!!!!!!
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?

20 минут назад
Куда же собачка ходит в туалет??? Жалко. Нельзя так с животными.
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