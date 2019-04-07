Происшествия
сегодня, 09:36
«Шкода» не пропустила на кольце трактор
Авария произошла на площади Плеханова
Накануне, на кольце с круговым движением площади Плеханова, «Шкода Фабиа» не пропустила движущийся по кольцу трактор и врезалась в него.
В аварии люди не пострадали. Трактор получил незначительную царапину, у «Шкоды» разбита вся правая сторона, сработала подушка безопасности.
Фото: Андрей Ковыршин
В аварии люди не пострадали. Трактор получил незначительную царапину, у «Шкоды» разбита вся правая сторона, сработала подушка безопасности.
Фото: Андрей Ковыршин
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В Липецке
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