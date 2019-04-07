«Шкода» не пропустила на кольце трактор

Авария произошла на площади Плеханова

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Андрей Ковыршин

Накануне, на кольце с круговым движением площади Плеханова, «Шкода Фабиа» не пропустила движущийся по кольцу трактор и врезалась в него.В аварии люди не пострадали. Трактор получил незначительную царапину, у «Шкоды» разбита вся правая сторона, сработала подушка безопасности.