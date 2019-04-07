Происшествия

сегодня, 09:36

«Шкода» не пропустила на кольце трактор

4 839
#дтп
«Шкода» не пропустила на кольце трактор

Авария произошла на площади Плеханова

Накануне, на кольце с круговым движением площади Плеханова, «Шкода Фабиа»  не пропустила движущийся по кольцу трактор и врезалась в него.

В аварии люди  не пострадали. Трактор получил незначительную царапину, у «Шкоды» разбита вся правая сторона, сработала подушка безопасности.

Фото: Андрей Ковыршин

4 839
#дтп

Комментарии (4)

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Дамшутинг

22 минуты назад
А что Памятник основателям Липецка,накренился что ли, падает?)))))
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Фокс

54 минуты назад
Право-лево учить надо однако
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В Липецке

сегодня, 10:08
Все аварии какие-то идиотские.
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007

сегодня, 09:46
боналщина в шкоде явно ехала фигуркэ
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