Назвавший россиян «злобными уродцами» Панин объяснился

Актер Алексей Панин объяснил, к какой категории россиян относится его высказывание о «злобных уродцах, которые ненавидят всех вокруг себя».

По словам актера, его публикация была адресована не всем соотечественникам. Он заявил, что ругал людей, которые призывают уничтожать геев и лесбиянок, называют больных ДЦП детей «уродами», а также выбрасывают мусор из окна машины на Садовом кольце, пишет Лента.ру со ссылкой на телеканала "Звезда"



Панин отметил, что слова о «злобных уродцах» были призваны обличить хамство, злость и агрессию некоторых россиян, добавив, что не собирается ни перед кем извиняться. «Я оскорбил конкретных людей, о которых я сказал. Ни один адекватный нормальный человек на меня не обиделся», — выразил уверенность актер.



Ранее Алексей Панин опубликовал несколько постов в Instagram, в которых «обличил» отрицательные качества россиян. В частности, он назвал некоторых российских граждан «обществом злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя».



До этого он писал, что Россия погрязла в нищете и коррупции, а остальные страны смотрят на российских граждан как на дикарей. «Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя!» — написал он.

