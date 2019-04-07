Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность йоги в СИЗО

Сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность йоги в московских СИЗО.

Сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность йоги в московских СИЗО. Как сообщает www.znak.com со ссылкой на «Московский комсомолец», в основу обращения легло письмо профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Дворкина.

«В условиях СИЗО практики подобного рода могут привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению практикующих и, как следствие, к появлению гомосексуальных связей между заключенными отряда хозобслуги», — цитирует издание письмо Дворкина.

Йога в СИЗО появилась год назад с подачи ОНК Москвы. По информации «МК», на время проверки занятия приостановлены.