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Валерий Леонтьев заболел и отменяет концерты

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Народный артист России Валерий Леонтьев сообщил, что вынужден перенести два своих концерта в связи с болезнью. Об этом артист написал в Instagram.

«Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске», — сообщил он, отметив, что «мёд и малина у него имеются».

Также Леонтьев заявил, что его концерты состоятся 15 и 16 апреля, сообщает russian.rt.com
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