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сегодня, 08:36
Валерий Леонтьев заболел и отменяет концерты
Народный артист России Валерий Леонтьев сообщил, что вынужден перенести два своих концерта в связи с болезнью. Об этом артист написал в Instagram.
«Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске», — сообщил он, отметив, что «мёд и малина у него имеются».
Также Леонтьев заявил, что его концерты состоятся 15 и 16 апреля, сообщает russian.rt.com.
«Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске», — сообщил он, отметив, что «мёд и малина у него имеются».
Также Леонтьев заявил, что его концерты состоятся 15 и 16 апреля, сообщает russian.rt.com.