В полиции не подтверждают историю о раненых детях

Сегодня в липецких пабликах появилось сообщение о конфликте с серьезными последствиями на улице Бородинской в Липецке.

Якобы в одном из дворов на этой улице двое пьяных мужчин стреляли картечью из обреза. Пострадали девочка от рикошета и парень, которому выбили зубы прикладом.



В правоохранительных органах другие данные: на площадке произошел конфликт между двумя 20-летними парнями и взрослыми мужчинами, сделавшими им замечание. Во время драки местные жители слышали звук похожий на выстрел, но ни какого оружия у участников конфликта не нашли.



В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, куда GOROD48 обратился за комментариями, сообщили, что все участники драки задержаны и доставлены в отдел полиции. Претензий друг к другу они не имеют. Ведется разбирательство этой истории.









