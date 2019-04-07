Происшествия

48 минут назад

В полиции не подтверждают историю о раненых детях

194
#стрельба
В полиции не подтверждают историю о раненых детях

Сегодня в липецких пабликах появилось сообщение о конфликте с серьезными последствиями на улице Бородинской в Липецке. 

Якобы в одном из дворов на этой улице двое пьяных мужчин стреляли картечью из обреза. Пострадали девочка от рикошета и парень, которому выбили зубы прикладом.

В правоохранительных органах другие данные: на площадке произошел конфликт между двумя 20-летними парнями и взрослыми мужчинами, сделавшими им замечание. Во время драки местные жители слышали звук похожий на выстрел, но ни какого оружия у участников конфликта не нашли.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, куда GOROD48 обратился за комментариями, сообщили, что все участники драки задержаны и доставлены в отдел полиции. Претензий друг к другу они не имеют. Ведется разбирательство этой истории.

 


194
#стрельба

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В столкновении легковушки и ГАЗели погиб ребенок
#авария #ДТП
140
В столкновении легковушки и ГАЗели погиб ребенок

вчера, 19:35

Происшествия
На улице Московской автобус врезался в столб
#Авария #ДТП
42
На улице Московской автобус врезался в столб

вчера, 15:00

Происшествия
Поиски Анны Кусовой: по факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело
#пропавшие без вести
15
Поиски Анны Кусовой: по факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело

вчера, 13:48

Происшествия
Из подъезда жилого дома украли питбайк
#кража
17
Из подъезда жилого дома украли питбайк

вчера, 09:28

Происшествия
Пьяный пассажир разбил автобус под Петровским мостом
#Авария #ДТП
81
Пьяный пассажир разбил автобус под Петровским мостом

05.04.2019 23:11

Происшествия
Причину исчезновения школьницы будут искать в ее компьютере
#пропавшие без вести
Причину исчезновения школьницы будут искать в ее компьютере

05.04.2019 17:19

Происшествия