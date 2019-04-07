Неделя 48
5 минут назад
Ошибки прошлого - стройматериал политики настоящего
Итоги недели
На этой неделе было много новостей.
Начнем с главных по городу.
«Дан приказ: ему - на запад,
Ей - в другую сторону…»
На этой неделе определилось будущее бывшего главы Липецка: «Сергей Иванов вернулся в Тербунский район». К работе в новой должности - заместителя главы администрации района - он приступит уже завтра.
Уже во вторник, 9 апреля, состоится сессия районного Совета, где, как ожидается, подаст в отставку нынешний глава Тербунской администрации Сергей Барабанщиков. Если все будет так, как предполагается, Сергей Иванов сможет стать главой района. То есть войти в одну реку дважды, ведь он руководил Тербунским районом в 2007-2015 годах.
В минувший понедельник «Евгению Уваркину представили как первого вице-мэра Липецка». Именно первый вице-мэр исполняет обязанности главы города в случае его отсутствия. Из этой публикации можно узнать, какие вопросы задал GOROD48 новому руководителю города.
А вчера GOROD48 поинтересовались у и.о. главы Липецка, как прошла ее первая рабочая неделя в новом качестве (см. «Евгения Уваркина: «Работа по 24 часа в сутки - это нормально»). По ее словам, и в бизнесе, и в политике важны три качества: желание, ответственности и порядочность. В свою очередь, она сама готова учиться новому, вникать в городскую проблематику, слушать и слышать собеседников, а порой быть и жесткой, ставя подчиненным задачи и требуя отчета о проделанной работе.
Очевидно, не все придутся ко двору такому взыскательному руководителю. Первым Евгения Уваркина рассталась с Эдуардом Кудряшовым - «Главный смотритель Липецка ушел в отставку». Официально он уволился по собственному желанию, неофициально - из-за несоответствия требованиям времени.
- Город грязный, неухоженный. Это же очевидно. Вот и был вынужден главный смотритель уйти, - так прокомментировали GOROD48 уход Эдуарда Кудряшова в мэрии.
«Характер у меня тяжелый, все потому, что - золотой»
Евгения Уваркина включилась в работу как бык, хотя по виду эта 44-летняя женщина, мать шести детей (!) выглядит ланью: быстрой и легкой на подъем. И щедрой на живое общение с людьми, чего всегда не хватает чиновникам. Ведь одно дело ущипнуть за локоток или за что-то другое хорошенькую барышню во время объезда, как это любил делать Михаил Гулевский, а другое - выслушивать собеседника и тут же принимать решения, что явно присуще и.о. главы Липецка.
Работу в мэрии Уваркина начала с продвижения прорывного для Липецка проекта - благоустройства Быханова сада. Кажется, на нем власть обкатывает новый формат общения с горожанами. Липчанам говорят - мы хотим диалога, но с гражданским обществом, готовым разделить ответственность за состояние города. Первый зам главы Липецка делает все, чтобы оправдать ожидания, как врио губернатора, который инициировал этот проект и нашел на него деньги, так и горожан, поверивших, что и их мнение для власти что-то да значит. На этой неделе в мэрии прошел второй этап общественного обсуждения концепций реконструкции этого парка. Какой была дискуссия и чем закончилась, читайте в публикации «Аттракционам тут не место: будущее «Быханова сада» обсудили эксперты». Интересны и комментарии к новостям о благоустройстве парка: горожане сходятся в них не на жизнь, а на смерть, отстаивая свое видение будущего парка. Добавим, что концепция-победитель общественного обсуждения должна превратиться в итоговый проект-смету до конца апреля.
Впрочем, активных горожан, которые бы думали не только о личном, но и об общественном благе, не так уж и много. Это Евгения Уваркина выяснила во время вчерашнего объезда дворов, попавших в планы ремонтов мэрии на этот год. В городском департаменте ЖКХ уже находятся более 400 заявок горожан на ремонт дворов, из которых 140 соответствуют новым условиям: софинансирования работ самими горожанами. На этот год взнос граждан минимальный - 3% от суммы бюджетного финансирования. На финансирование программы «Формирование современной городской среды Липецка» выделены 62,5 млн рублей. Из этой суммы 12,5 миллионов - средства муниципалитета, а 50 - средства областного и федерального бюджетов. В городе должны преобразится 35 дворов многоквартирных домов.
И вот выяснилось, что «Липчане не хотят участвовать в софинансировании благоустройства своих дворов». Но без личного вклада липчан, как считает Евгения Уваркина, невозможно сформировать бережливое отношение горожан к общему имуществу многоквартирных домов (свое - жалко). С другой стороны, в следующем году по указанию Кабмина РФ, доля софинансирования благоустройства дворовых территорий россиянами резко взлетит вверх и составит 20% от бюджетных вливаний. Между тем по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Липецка на 2018-2022 годы», благоустройство дворов должно носить лавинообразный характер: в следующем году мэрия намерена отремонтировать 342 двора, в 2021-м - 362, в 2022-м - 362, в 2023-м - 339! Но будут ли реализованы столь наполеоновские планы, если горожане наотрез откажутся голосовать за них своим рублем?
На этой неделе у и.о. главы Липецка нашлось время и на встречу с председателем регионального отделения Ассоциации малоформатной торговли Михаилом Шведко, представляющего интересы т.наз. киоскеров, предпринимателей, имеющих торговые точки в остановочных павильонах. И она за полчаса разрулила тупиковую ситуацию с организацией малоформатной торговли в городе, созданную прежним руководством города (см. «Евгения Уваркина: «Мы должны полностью исключить непрозрачность в отношениях с малым бизнесом»)!
- Мы заинтересованы в росте субъектов малого бизнеса. Но также заинтересованы и в комфортной городской среде. По обсуждению проектов благоустройства Быханова сада я вижу огромный запрос общественности на диалог с властью. Я вижу такой запрос и у малого бизнеса. А с вашей стороны, Михаил Адамович, мы хотим видеть инициативное бюджетирование, то есть выдвижения инициатив, на которые готово потратиться бизнес-сообщество, - отметила Евгения Уваркина.
А еще Евгения Уваркина приняла делегацию из Республики Белорусь. «Братьев-славян» интересовали две темы: участие в ремонтах дорог в Липецке и возможность продажи мэрии коммунальной и дорожной техники производства ОАО «АМКОДОР».
Однако Евгения Уваркина несколько охладила пыл белорусов. Она отметила, что к сотрудничеству в Липецке всегда готовы, но для этого предпринимателями должны быть соблюдены все требования закона - выиграны аукционы и заключены контракты. Также и.о. главы города подчеркнула, что контроль качества и соблюдения сроков в этом году будет особенно жестким. И это важно, так как «Весна показала: качество дорожных работ в Липецке - ниже плинтуса!» И самый выдающийся пример «белорусского опыта» можно наблюдать на улице Ковалева, которую мастера из города Рогачев делали в 2017 году параллельно с улицей Советской: на нее у белорусов не хватило ни рук, ни материалов.
В итоге «Белорусским архитекторам предложили заняться липецкой набережной».
Кадры решают все
В конце февраля Игорь Артамонов объявил о начале приема заявок на конкурс «Лидеры региона. Будь в команде». Прошло больше месяца. И вот промежуточный результат: «Для участия в конкурсе «Лидеры региона. Будь в команде!» зарегистрировались почти две тысячи человек». 96% заявок поступило от липчан и 4% от жителей Москвы, Московской, Воронежской, Курской, Тамбовской областей, Краснодара, Севастополя и Махачкалы. Преобладающее количество подавших заявки (56%) - это специалисты, 29% - руководители, 4% - госслужащие. 42% участников кадрового конкурса - люди в возрасте от 30 до 40 лет, 36% - граждане, которым еще не исполнилось и 30 лет.
Подобный региональный конкурс проводится впервые. Цель отбора - выявление лидеров с высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации. Победители будут включены в кадровый резерв областной администрации.
Но в области не спешат расставаться и с проверенными кадрами. Так, «На должность Уполномоченного по правам человека комитет облсовета поддержал Ираиду Тихонову», которой уже 59 лет. Как и бывший глава Липецка Иванов, Тихонова также войдет в одну и ту же реку дважды. Ведь в 2011-2014 годах она уже была региональными омбудсменом, но по правам ребенка. И вот он, карьерный рост: Ираида Тихонова станет уже «взрослым» Уполномоченным по правам человека.
А вот депутат областного Совета «Олег Хомутинников стал членом общественной организации «Открытая Россия», финансируемой опальным экс-олигархом Михаилом Ходорковским.
На этой неделе областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на решение Советского районного суда Липецка, 1 марта оправдавшего липецкого политического активиста Александра Григорьева по статье 20.3.1 КоАП («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Областной суд оставил в силе решение районного суда, хотя представитель прокуратуры настаивал на виновности общественника (см. «Александр Григорьев: «Теперь прокуратуре нужно обратиться разве что в ЕСПЧ!»)
Этот «кадр» известен липчанам бескомпромиссностью в оценках муниципальной и государственной власти. Он не раз стоял в пикетах против политики руководства страны, «изгонял бесов» из администрации области и областного Совета депутатов, а в 2015 году пытался избраться главой Липецка после ухода с должности Михаила Гулевского.
Все - под корень!
На этой неделе в социальных сетях появилось снятое с квадрокоптера видео «облысевшего» Зеленого острова на реке Воронеж. Растительность осталась только по краям «островка», на большей же его части она вырублена.
GOROD48 задался вопросом: «Кто и зачем вырубил деревья на острове у городского пляжа?» Оказалось, так в регионе проходит «реализация запланированных мероприятий в рамках Нацпроекта «Экология», находящегося под личным контролем президента РФ В.В. Путина и министра природных ресурсов и экологии РФ Д.Н. Кобылкина» - так нам ответили в областной администрации. Кто-то так чистит реку и пляж, называя это «экологической реабилитацией реки Воронеж». «На Зеленом острове в центре Липецка обещано создание рекреационной зоны» - об этом на заседании природоохранного комитета областного Совета депутатам сообщила заместитель руководителя областном управлении экологии и природных ресурсов Галина Тезикова.
Но парламентарий Андрей Трофименков возмутился увиденным (см. «Депутат областного Совета: «Вырублен целый лес!»). На своей страничке в соцсетях он задался резонными вопросами: «Какие «сорные породы»? - там вырублено все под корень! С кем обсуждался этот проект? Почему общественность узнала об этом, когда уже все было спилено? Как и кому это помогло?»
На любой стройке самым дорогим материалом являются нервные клетки
На этой неделе «В администрации области показали будущее Центрального рынка».
Сопровождаемая эскизами новость о грядущей реконструкции липецкого Центрального рынка вызвала оживленную дискуссию читателей GOROD48. Большинству тех, кто вступил в полемику, нравится сама идея благоустройства (главное «круглое» здание рынка, к которому позже пристроили галереи, было построено еще в 1988 году по проекту липецкого архитектору Мирона Мордуховича). Но горожане опасаются сокращения числа продавцов, и, следовательно, уменьшения ассортимента и увеличения цен. Чтобы разобраться в ситуации, GOROD48 обратился с вопросами о реконструкции Центрального рынка к его директору и председателю Совета областного Союза потребительских обществ (см. «Дмитрий Двугрошев: «Пока это просто картинки»).
На этой неделе вообще было много строительных новостей. Много комментариев вызвало сообщение о том, что «В Липецке запретили строить 26-этажный дом» на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР. Просто потому, что градостроительными планами там предусмотрена высотка не выше… 25 этажей!
А еще «В Липецке разрешили строить армянскую церковь и новый жилой комплекс». Идею появления в нашем городе армянской церкви, как и какого-либо иного, кроме храма РПЦ, культового сооружения, некоторые горожане встретили в штыки. Вот и еще подобная новость: местной религиозной организации «Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого дня Липецка» администрация Липецка не разрешила строительство церкви на улице Пирогова. «Адвентисты опротестовали запрет на строительство церкви в Липецке» в областном суде, и гражданский иск этой группы верующих отправили на пересмотр.
Кстати, в последнее время горожане противятся всему новому. Порой из-за упрямства, а порой и по существу. Так, «Жители 19-го микрорайона выступили против строительства нового жилого комплекса». На общественных слушаниях горожане метали громы и молнии в чиновников, которые захотели втиснуть на бывшую площадку отстоя общественного транспорта на улице Московской жилой комплекс из четырех высоток в 21-25 этажей. Участники слушаний все как один оказались против градостроительных планов мэрии. Жителям 19-го микрорайона не понравилось отсутствие мест для парковки автомобилей и нового детского сада. Нет мест для новых учеников и в двух существующих школах. Переполнена детская поликлиника в микрорайоне, к которой прикреплена детвора и соседних жилых массивов. Люди обвинили чиновников и разработчиков проекта в некомпетентности. Мол, построите новое гетто, который в итоге станет гадюшником.
Итак, люди выпустили пар. А решать будущее микрорайона будет власть, ведь публичные слушания с недавних пор носят всего лишь рекомендательное характер.
Крепче за баранку держись, шофер!
На этой неделе как никогда много серьезных аварий с общественным транспортом. Так, 3 апреля «На улице Космонавтов пассажирский автобус врезался в столб». В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом 22-го маршрута пострадали три человека, в том числе 14-летняя школьница (ее с черепно-мозговой травмой госпитализировали в областную детскую больницу).
Через два дня «Пьяный пассажир разбил автобус под Петровским мостом». Он схватил водителя за руку, тот потерял возможность управления автобусом и «ЛиАЗ» влетел в отбойник.
А вчера «На улице Московской автобус врезался в столб». Авария произошла напротив полиграфического комплекса.
Радует, что «Ко Дню города в Липецк поступит партия из 50 новых автобусов». Но если водители общественного транспорта и их пассажиры будут такими ударными темпами гробить автобусы, то вряд ли город спасет эта партия техники.
Ну и ну!
«В Липецке женщина-полицейский задержала уличного грабителя на месте преступления». Случилось это вечером 1 апреля. Лейтенант юстиции Кристина Швецова вместе с мужем Артемом Васильевым на улице Студеновской заметили, как молодой человек вырвал сумочку у пожилой женщины. Далеко грабитель, как вы понимаете, не убежал. А что же лежало в краденом ридикюле? Всего 2 000 рублей и пенсионная книжка!
Кстати, «Липецку не хватает почти четырехсот полицейских». Это выяснилось на заседании комитета по законодательству и правовым вопросам регионального парламента. Причем руководство липецкой полиции предполагает, что дефицит людей в форме будет только расти. Это связывают со слухами о том, что льготный пенсионный порог для выхода на пенсию будет увеличен с 20 до 25 лет. Однако липецкие правоохранители заверяют: ситуация стабильна, проблем с выполнением функциональных задач у полицейских не возникает.
Ну да, стабильная! А как вам история о том, как «Пьяная женщина с грудным ребенком набросилась на полицейских»! Дело было вечером 21 февраля. Сотрудникам полиции сообщили о нахождении в питейном заведении женщины с грудным ребенком. К моменту их приезда находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина вышла на улицу, и, держа на руках легко одетого младенца, еле стояла на ногах. На требование сотрудников полиции передать им малыша, так как существовала угроза его жизни и здоровью, женщина несколько раз пнула инспектора по делам несовершеннолетних, а уже в отделе полиции дважды укусила за руку старшего сержанта.
«Зять пообещал теще пять внуков взамен на заем в 850 000 рублей». Да-да, бывает и такое. Но слова своего гражданин не сдержал, с женой развелся, и уехал в Москву, так и не погасив долг, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки тещи. Теперь обманувший ожидания двух женщин мужчина пойдет под суд по обвинению в мошенничестве.
А еще «Аферист со стажем скормил терминалам самообслуживания 12 тысяч бублей». Именно бублей, это не опечатка: похожими на настоящие фальшивками мошенник расплатился за услуги сотовый связи.
И вот венец криминальных историй этой недели: «Завкафедрой уголовно-правовых дисциплин создал ОПГ»! Как установили компетентные органы, несколько преподавателей и руководителей Елецкого филиала АНО высшего профессионального образования «Российский новый университет» в составе организованной группы собрали со студентов миллион. И если бы бублей. Рублей!
А что удивило на уходящей неделе липчан? Им и слово.
Начнем с главных по городу.
«Дан приказ: ему - на запад,
Ей - в другую сторону…»
На этой неделе определилось будущее бывшего главы Липецка: «Сергей Иванов вернулся в Тербунский район». К работе в новой должности - заместителя главы администрации района - он приступит уже завтра.
Уже во вторник, 9 апреля, состоится сессия районного Совета, где, как ожидается, подаст в отставку нынешний глава Тербунской администрации Сергей Барабанщиков. Если все будет так, как предполагается, Сергей Иванов сможет стать главой района. То есть войти в одну реку дважды, ведь он руководил Тербунским районом в 2007-2015 годах.
В минувший понедельник «Евгению Уваркину представили как первого вице-мэра Липецка». Именно первый вице-мэр исполняет обязанности главы города в случае его отсутствия. Из этой публикации можно узнать, какие вопросы задал GOROD48 новому руководителю города.
А вчера GOROD48 поинтересовались у и.о. главы Липецка, как прошла ее первая рабочая неделя в новом качестве (см. «Евгения Уваркина: «Работа по 24 часа в сутки - это нормально»). По ее словам, и в бизнесе, и в политике важны три качества: желание, ответственности и порядочность. В свою очередь, она сама готова учиться новому, вникать в городскую проблематику, слушать и слышать собеседников, а порой быть и жесткой, ставя подчиненным задачи и требуя отчета о проделанной работе.
Очевидно, не все придутся ко двору такому взыскательному руководителю. Первым Евгения Уваркина рассталась с Эдуардом Кудряшовым - «Главный смотритель Липецка ушел в отставку». Официально он уволился по собственному желанию, неофициально - из-за несоответствия требованиям времени.
- Город грязный, неухоженный. Это же очевидно. Вот и был вынужден главный смотритель уйти, - так прокомментировали GOROD48 уход Эдуарда Кудряшова в мэрии.
«Характер у меня тяжелый, все потому, что - золотой»
Евгения Уваркина включилась в работу как бык, хотя по виду эта 44-летняя женщина, мать шести детей (!) выглядит ланью: быстрой и легкой на подъем. И щедрой на живое общение с людьми, чего всегда не хватает чиновникам. Ведь одно дело ущипнуть за локоток или за что-то другое хорошенькую барышню во время объезда, как это любил делать Михаил Гулевский, а другое - выслушивать собеседника и тут же принимать решения, что явно присуще и.о. главы Липецка.
Работу в мэрии Уваркина начала с продвижения прорывного для Липецка проекта - благоустройства Быханова сада. Кажется, на нем власть обкатывает новый формат общения с горожанами. Липчанам говорят - мы хотим диалога, но с гражданским обществом, готовым разделить ответственность за состояние города. Первый зам главы Липецка делает все, чтобы оправдать ожидания, как врио губернатора, который инициировал этот проект и нашел на него деньги, так и горожан, поверивших, что и их мнение для власти что-то да значит. На этой неделе в мэрии прошел второй этап общественного обсуждения концепций реконструкции этого парка. Какой была дискуссия и чем закончилась, читайте в публикации «Аттракционам тут не место: будущее «Быханова сада» обсудили эксперты». Интересны и комментарии к новостям о благоустройстве парка: горожане сходятся в них не на жизнь, а на смерть, отстаивая свое видение будущего парка. Добавим, что концепция-победитель общественного обсуждения должна превратиться в итоговый проект-смету до конца апреля.
Впрочем, активных горожан, которые бы думали не только о личном, но и об общественном благе, не так уж и много. Это Евгения Уваркина выяснила во время вчерашнего объезда дворов, попавших в планы ремонтов мэрии на этот год. В городском департаменте ЖКХ уже находятся более 400 заявок горожан на ремонт дворов, из которых 140 соответствуют новым условиям: софинансирования работ самими горожанами. На этот год взнос граждан минимальный - 3% от суммы бюджетного финансирования. На финансирование программы «Формирование современной городской среды Липецка» выделены 62,5 млн рублей. Из этой суммы 12,5 миллионов - средства муниципалитета, а 50 - средства областного и федерального бюджетов. В городе должны преобразится 35 дворов многоквартирных домов.
И вот выяснилось, что «Липчане не хотят участвовать в софинансировании благоустройства своих дворов». Но без личного вклада липчан, как считает Евгения Уваркина, невозможно сформировать бережливое отношение горожан к общему имуществу многоквартирных домов (свое - жалко). С другой стороны, в следующем году по указанию Кабмина РФ, доля софинансирования благоустройства дворовых территорий россиянами резко взлетит вверх и составит 20% от бюджетных вливаний. Между тем по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Липецка на 2018-2022 годы», благоустройство дворов должно носить лавинообразный характер: в следующем году мэрия намерена отремонтировать 342 двора, в 2021-м - 362, в 2022-м - 362, в 2023-м - 339! Но будут ли реализованы столь наполеоновские планы, если горожане наотрез откажутся голосовать за них своим рублем?
На этой неделе у и.о. главы Липецка нашлось время и на встречу с председателем регионального отделения Ассоциации малоформатной торговли Михаилом Шведко, представляющего интересы т.наз. киоскеров, предпринимателей, имеющих торговые точки в остановочных павильонах. И она за полчаса разрулила тупиковую ситуацию с организацией малоформатной торговли в городе, созданную прежним руководством города (см. «Евгения Уваркина: «Мы должны полностью исключить непрозрачность в отношениях с малым бизнесом»)!
- Мы заинтересованы в росте субъектов малого бизнеса. Но также заинтересованы и в комфортной городской среде. По обсуждению проектов благоустройства Быханова сада я вижу огромный запрос общественности на диалог с властью. Я вижу такой запрос и у малого бизнеса. А с вашей стороны, Михаил Адамович, мы хотим видеть инициативное бюджетирование, то есть выдвижения инициатив, на которые готово потратиться бизнес-сообщество, - отметила Евгения Уваркина.
А еще Евгения Уваркина приняла делегацию из Республики Белорусь. «Братьев-славян» интересовали две темы: участие в ремонтах дорог в Липецке и возможность продажи мэрии коммунальной и дорожной техники производства ОАО «АМКОДОР».
Однако Евгения Уваркина несколько охладила пыл белорусов. Она отметила, что к сотрудничеству в Липецке всегда готовы, но для этого предпринимателями должны быть соблюдены все требования закона - выиграны аукционы и заключены контракты. Также и.о. главы города подчеркнула, что контроль качества и соблюдения сроков в этом году будет особенно жестким. И это важно, так как «Весна показала: качество дорожных работ в Липецке - ниже плинтуса!» И самый выдающийся пример «белорусского опыта» можно наблюдать на улице Ковалева, которую мастера из города Рогачев делали в 2017 году параллельно с улицей Советской: на нее у белорусов не хватило ни рук, ни материалов.
В итоге «Белорусским архитекторам предложили заняться липецкой набережной».
Кадры решают все
В конце февраля Игорь Артамонов объявил о начале приема заявок на конкурс «Лидеры региона. Будь в команде». Прошло больше месяца. И вот промежуточный результат: «Для участия в конкурсе «Лидеры региона. Будь в команде!» зарегистрировались почти две тысячи человек». 96% заявок поступило от липчан и 4% от жителей Москвы, Московской, Воронежской, Курской, Тамбовской областей, Краснодара, Севастополя и Махачкалы. Преобладающее количество подавших заявки (56%) - это специалисты, 29% - руководители, 4% - госслужащие. 42% участников кадрового конкурса - люди в возрасте от 30 до 40 лет, 36% - граждане, которым еще не исполнилось и 30 лет.
Подобный региональный конкурс проводится впервые. Цель отбора - выявление лидеров с высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации. Победители будут включены в кадровый резерв областной администрации.
Но в области не спешат расставаться и с проверенными кадрами. Так, «На должность Уполномоченного по правам человека комитет облсовета поддержал Ираиду Тихонову», которой уже 59 лет. Как и бывший глава Липецка Иванов, Тихонова также войдет в одну и ту же реку дважды. Ведь в 2011-2014 годах она уже была региональными омбудсменом, но по правам ребенка. И вот он, карьерный рост: Ираида Тихонова станет уже «взрослым» Уполномоченным по правам человека.
А вот депутат областного Совета «Олег Хомутинников стал членом общественной организации «Открытая Россия», финансируемой опальным экс-олигархом Михаилом Ходорковским.
На этой неделе областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на решение Советского районного суда Липецка, 1 марта оправдавшего липецкого политического активиста Александра Григорьева по статье 20.3.1 КоАП («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Областной суд оставил в силе решение районного суда, хотя представитель прокуратуры настаивал на виновности общественника (см. «Александр Григорьев: «Теперь прокуратуре нужно обратиться разве что в ЕСПЧ!»)
Этот «кадр» известен липчанам бескомпромиссностью в оценках муниципальной и государственной власти. Он не раз стоял в пикетах против политики руководства страны, «изгонял бесов» из администрации области и областного Совета депутатов, а в 2015 году пытался избраться главой Липецка после ухода с должности Михаила Гулевского.
Все - под корень!
На этой неделе в социальных сетях появилось снятое с квадрокоптера видео «облысевшего» Зеленого острова на реке Воронеж. Растительность осталась только по краям «островка», на большей же его части она вырублена.
GOROD48 задался вопросом: «Кто и зачем вырубил деревья на острове у городского пляжа?» Оказалось, так в регионе проходит «реализация запланированных мероприятий в рамках Нацпроекта «Экология», находящегося под личным контролем президента РФ В.В. Путина и министра природных ресурсов и экологии РФ Д.Н. Кобылкина» - так нам ответили в областной администрации. Кто-то так чистит реку и пляж, называя это «экологической реабилитацией реки Воронеж». «На Зеленом острове в центре Липецка обещано создание рекреационной зоны» - об этом на заседании природоохранного комитета областного Совета депутатам сообщила заместитель руководителя областном управлении экологии и природных ресурсов Галина Тезикова.
Но парламентарий Андрей Трофименков возмутился увиденным (см. «Депутат областного Совета: «Вырублен целый лес!»). На своей страничке в соцсетях он задался резонными вопросами: «Какие «сорные породы»? - там вырублено все под корень! С кем обсуждался этот проект? Почему общественность узнала об этом, когда уже все было спилено? Как и кому это помогло?»
На любой стройке самым дорогим материалом являются нервные клетки
На этой неделе «В администрации области показали будущее Центрального рынка».
Сопровождаемая эскизами новость о грядущей реконструкции липецкого Центрального рынка вызвала оживленную дискуссию читателей GOROD48. Большинству тех, кто вступил в полемику, нравится сама идея благоустройства (главное «круглое» здание рынка, к которому позже пристроили галереи, было построено еще в 1988 году по проекту липецкого архитектору Мирона Мордуховича). Но горожане опасаются сокращения числа продавцов, и, следовательно, уменьшения ассортимента и увеличения цен. Чтобы разобраться в ситуации, GOROD48 обратился с вопросами о реконструкции Центрального рынка к его директору и председателю Совета областного Союза потребительских обществ (см. «Дмитрий Двугрошев: «Пока это просто картинки»).
На этой неделе вообще было много строительных новостей. Много комментариев вызвало сообщение о том, что «В Липецке запретили строить 26-этажный дом» на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР. Просто потому, что градостроительными планами там предусмотрена высотка не выше… 25 этажей!
А еще «В Липецке разрешили строить армянскую церковь и новый жилой комплекс». Идею появления в нашем городе армянской церкви, как и какого-либо иного, кроме храма РПЦ, культового сооружения, некоторые горожане встретили в штыки. Вот и еще подобная новость: местной религиозной организации «Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого дня Липецка» администрация Липецка не разрешила строительство церкви на улице Пирогова. «Адвентисты опротестовали запрет на строительство церкви в Липецке» в областном суде, и гражданский иск этой группы верующих отправили на пересмотр.
Кстати, в последнее время горожане противятся всему новому. Порой из-за упрямства, а порой и по существу. Так, «Жители 19-го микрорайона выступили против строительства нового жилого комплекса». На общественных слушаниях горожане метали громы и молнии в чиновников, которые захотели втиснуть на бывшую площадку отстоя общественного транспорта на улице Московской жилой комплекс из четырех высоток в 21-25 этажей. Участники слушаний все как один оказались против градостроительных планов мэрии. Жителям 19-го микрорайона не понравилось отсутствие мест для парковки автомобилей и нового детского сада. Нет мест для новых учеников и в двух существующих школах. Переполнена детская поликлиника в микрорайоне, к которой прикреплена детвора и соседних жилых массивов. Люди обвинили чиновников и разработчиков проекта в некомпетентности. Мол, построите новое гетто, который в итоге станет гадюшником.
Итак, люди выпустили пар. А решать будущее микрорайона будет власть, ведь публичные слушания с недавних пор носят всего лишь рекомендательное характер.
Крепче за баранку держись, шофер!
На этой неделе как никогда много серьезных аварий с общественным транспортом. Так, 3 апреля «На улице Космонавтов пассажирский автобус врезался в столб». В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом 22-го маршрута пострадали три человека, в том числе 14-летняя школьница (ее с черепно-мозговой травмой госпитализировали в областную детскую больницу).
Через два дня «Пьяный пассажир разбил автобус под Петровским мостом». Он схватил водителя за руку, тот потерял возможность управления автобусом и «ЛиАЗ» влетел в отбойник.
А вчера «На улице Московской автобус врезался в столб». Авария произошла напротив полиграфического комплекса.
Радует, что «Ко Дню города в Липецк поступит партия из 50 новых автобусов». Но если водители общественного транспорта и их пассажиры будут такими ударными темпами гробить автобусы, то вряд ли город спасет эта партия техники.
Ну и ну!
«В Липецке женщина-полицейский задержала уличного грабителя на месте преступления». Случилось это вечером 1 апреля. Лейтенант юстиции Кристина Швецова вместе с мужем Артемом Васильевым на улице Студеновской заметили, как молодой человек вырвал сумочку у пожилой женщины. Далеко грабитель, как вы понимаете, не убежал. А что же лежало в краденом ридикюле? Всего 2 000 рублей и пенсионная книжка!
Кстати, «Липецку не хватает почти четырехсот полицейских». Это выяснилось на заседании комитета по законодательству и правовым вопросам регионального парламента. Причем руководство липецкой полиции предполагает, что дефицит людей в форме будет только расти. Это связывают со слухами о том, что льготный пенсионный порог для выхода на пенсию будет увеличен с 20 до 25 лет. Однако липецкие правоохранители заверяют: ситуация стабильна, проблем с выполнением функциональных задач у полицейских не возникает.
Ну да, стабильная! А как вам история о том, как «Пьяная женщина с грудным ребенком набросилась на полицейских»! Дело было вечером 21 февраля. Сотрудникам полиции сообщили о нахождении в питейном заведении женщины с грудным ребенком. К моменту их приезда находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина вышла на улицу, и, держа на руках легко одетого младенца, еле стояла на ногах. На требование сотрудников полиции передать им малыша, так как существовала угроза его жизни и здоровью, женщина несколько раз пнула инспектора по делам несовершеннолетних, а уже в отделе полиции дважды укусила за руку старшего сержанта.
«Зять пообещал теще пять внуков взамен на заем в 850 000 рублей». Да-да, бывает и такое. Но слова своего гражданин не сдержал, с женой развелся, и уехал в Москву, так и не погасив долг, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки тещи. Теперь обманувший ожидания двух женщин мужчина пойдет под суд по обвинению в мошенничестве.
А еще «Аферист со стажем скормил терминалам самообслуживания 12 тысяч бублей». Именно бублей, это не опечатка: похожими на настоящие фальшивками мошенник расплатился за услуги сотовый связи.
И вот венец криминальных историй этой недели: «Завкафедрой уголовно-правовых дисциплин создал ОПГ»! Как установили компетентные органы, несколько преподавателей и руководителей Елецкого филиала АНО высшего профессионального образования «Российский новый университет» в составе организованной группы собрали со студентов миллион. И если бы бублей. Рублей!
А что удивило на уходящей неделе липчан? Им и слово.
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17.03.2019 08:00Неделя 48