«Застывшее время»: заброшенная готическая церковь в селе Мокрое

Неожиданные находки нам удалось сделать в разваленном селе Краснинского района.





По словам старожилов, когда-то здесь было 250 дворов. Сейчас осталось четыре дома. Заброшенные дома в селе в ужасном состоянии - во многих вскрыты полы, разрушены печи. Местные жители говорят, что бум копателей пришёлся на 2006 год, однако мародёры продолжают искать металл - в прошлом году с заброшенной церкви сняли кованые решетки.



Покровская церковь в Мокром - очень необычной архитектуры, построена в псевдоготическом стиле в 1812-1814 годах. Сохранился вход на колокольню. Внутри - голые стены. Раньше село называлось по церкви - Покровское.



В заброшенных домах остались иконы, православные календари, книги и акции. Есть не только разрушенное жильё, но и с хорошо сохранившимся ремонтом и даже отделкой. Когда-то здесь была обычная жизнь, со всеми ее радостями и печалями. А сейчас только весенняя капель тает на солнце и падает с крыш, по-прежнему хранящих от непогоды пустые, осиротевшие дома.



