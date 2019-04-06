Общество

43 минуты назад

Свой компьютер защищают от вирусных атак почти 97% липчан

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#компьютерные вирусы
Свой компьютер защищают от вирусных атак почти 97% липчан

Проблем информационной безопасности смогли избежать в прошлом году только 5,6% липчан — пользователей интернета. Такие данные приводит Росстат в исследовании по использованию населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Чаще всего липецкие пользователи интернета сталкивались со спамом – 89,3%. Заражение вирусами, которое приводило к потере информации и (или) трате времени на удаление вирусов среди липецких пользователей отмечалось в 6%. Еще 16,3% липчан пришлось столкнуться с несанкционированным доступом к компьютеру, у 41,3% неизвестные смогли использовать электронную почту, а в 1,4% семей дети после проблем с защитой компьютера смогли посетить нежелательные сайты. 

Различные средства защиты информации используют 97,7% липчан — это выше, чем в среднем по стране (83,4%). В основном они использовали антивирусники (96,4%). Антиспамовые фильтры установили у себя 66,6% пользователей, еще 2,1% пользовались программами родительского контроля. Реже всего средства защиты информации использовали в Чечне, где под защитой оказались 45,4% компьютеров, и в Тыве (51,4%), сообщает Росстат. 

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#компьютерные вирусы

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