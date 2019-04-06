Липецкий хоккеист, побивший сына олигарха, теперь напал на судью (ФОТО, ВИДЕО)

А его тренер показывал арбитрам неприличные жесты.

22-летний воспитанник липецкого хоккея Владимир Бобылев, выступающий за нефтекамский «Торос», получивший известность после того, как в драке на льду побил игрока питерского «Динамо» Павла Ротенберга, являющегося сыном известного олигарха, получил 3-матчевую дисквалификацию в плей-офф ВХЛ за нападение на судью.

Инцидент произошел в третьем матче полуфинальной серии нефтекамцев с «Рубином» в Тюмени. В самом конце второго периода хозяевам удалось открыть счет в тяжелом матче. Бобылев, который несколько раз пытался помешать соперникам в этой атаке, имел какие-то претензии к судейству.

Видеотрансляция из Тюмени в этот момент сконцентрировалась на праздновании гола хозяевами и видеоповторах, поэтому точно не видно, что именно Владимир сделал с арбитром. Камера показывает только то, что он указал рукой на судью и резко поехал в его сторону.

Бобылеву выписали удаление до конца встречи с формулировкой «за физический контакт с судьей», а позже Высшая хоккейная лига решила дисквалифицировать липчанина на три игры.

Ту встречу «Торос» проиграл – 1:2, пропустив решающую шайбу в овертайме. Следом успел состояться и четвертый матч серии, который прошел по такому же сценарию – поражение «Тороса», игравшего уже без Бобылева – 1:2 в дополнительное время.

Счет в серии стал 2-2 (две первые встречи на своем льду нефтекамцы выиграли, оба раза в основное время – 3:2).

Любопытно, что в четвертом матче серии наказание получил и главный тренер гостей Руслан Сулейманов. За неприличный жест в адрес тех же арбитров позже его тоже подвергли 3-матчевой дисквалификации.







По ходу полуфинала «Торос» из-за травмы потерял еще и капитана нападающего Станислава Голованова.

Тем не менее, команда из Башкортостана намерена биться. Пятая игра пройдет в Нефтекамске 7 апреля, а серия длится до 4-х побед.

Победитель серии выйдет в финал, где его уже ждет «Сарыарка» из Караганды (Казахстан), не оставившая шансов в другой полуфинальной серии питерской «СКА-Неве» - 4:0.