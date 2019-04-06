Песня про уши, 100 правил мужского гардероба и несколько проверенных секретов похудения

Весна — отличный повод начать новую жизнь. Когда светит солнце и лопаются почки, кажется: вот возьму сейчас и изменюсь до неузнаваемости — начну качать пресс, есть по утрам овсянку и вылечу все зубы до единого. Это очень хорошая волна, нужно стараться уплыть на ней как можно дальше, хотя бы до середины июля. В вашей новой жизни вам тоже нужно будет иногда расслабляться и получать интересную информацию. Поэтому мы продолжаем нашу рубрику посмотреть_почитать.





Уж кто-кто, а Семен Слепаков плохую песню не напишет. Человеку, что называется, дано от Бога. Этим и объясняется его успех в КВН. На этот раз автор-исполнитель удачно постебался над особенностью своей внешности — большими ушами. По кадрам видео мы поняли, что Семен продвигает новый фильм про слоненка, но делает он это так талантливо, что мы заслушались.Тот, кто никогда не сталкивался с проблемой лишнего веса, не избавлялся от него трудно и мучительно, должен платить государству дополнительный налог, мы считаем.Тот, кто твердо решил худеть, знает, каким мощным мотиватором служат фото «до» и «после» тех невероятных людей, которым подвиг удался.Несколько девушек в дзен-канале Women's Health рассказали, что они придумали, чтобы сбросить вес. Одна заменила мясо рыбой и полностью отказалась от алкоголя, другая поняла, что главное зло — это фастфуд и сладкие лимонады, третья научилась договариваться с собой о переносе калорийной еды на утро. Результаты радуют и впечатляют:Для того, чтобы сделать примитивный музыкальный инструмент, можно просто перевернуть вверх дном кастрюлю. А если нужен не примитивный, тут надо заморачиваться. Путешествуя по Ютьюбу, мы зацепились взглядом за канал мастера, который делает электрогитары, а когда заметили, что основой корпуса служит огромное количество цветных карандашей, то тут же и залипли. Это правда очень красиво и интересно, посмотрите сами.«Родители одной девочки специальной программой отследили, что она набирает в поисковике «как убить себя». У другого мальчика видеокамеры отслеживают каждый его шаг дома. Но когда студенты престижных вузов звонят родителям и говорят, что им трудно, то слышат: «Учись, работай, и не будет этой ерунды».Сайт «Правмир» опубликовал большой материал с комментариями психолога на тему суицида одаренных детей. Почему успешные и одаренные дети из благополучных семей сводят счеты с жизнью, что они хотят сообщить своей семье? Накануне ЕГЭ и поступлений в вузы, это очень актуальная тема:Литературный сайт «Горький» богат на интересные материалы и сегодня один из них привлек наше внимание.Почему русские классики, судя по их произведениями, «не любили» детей? Автор анализирует целый ряд книг разных авторов и создает вполне убедительную картину. Тут и Салтыков-Щедрин с его изображением вывернутых наизнанку отношений в купеческих семьях, и отстающие в развитии отпрыски гоголевского Манилова, который и сам умом не блещет, и играющие в лото ребята из рассказа Чехова — найти симпатичные образы детей трудно. Но нет правил без исключений. Два русских классика отличаются редким «чадолюбием» в своих романах. Это Толстой и Достоевский. Доказательства прилагаются:Очень дельный материал для мужчин в журнале «Максим». Многие мужчины носят одежду, это факт. Многие за счет нее хотят выглядеть умнее, моднее и красивее, чем дано от природы. И правильно хотят, потому что это возможно, если знать главные правила мужского гардероба, точные, как физическая формула.Материал поделен на несколько частей:Часть 1:Часть 2:Часть 3:Часть 4:Часть 5:Все четко, по делу и очень интересно.Мы желаем вам классно провести эти выходные!