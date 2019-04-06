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50 минут назад

Песня про уши, 100 правил мужского гардероба и несколько проверенных секретов похудения

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Песня про уши, 100 правил мужского гардероба и несколько проверенных секретов похудения

Весна — отличный повод начать новую жизнь. Когда светит солнце и лопаются почки, кажется: вот возьму сейчас и изменюсь до неузнаваемости — начну качать пресс, есть по утрам овсянку и вылечу все зубы до единого. Это очень хорошая волна, нужно стараться уплыть на ней как можно дальше, хотя бы до середины июля. В вашей новой жизни вам тоже нужно будет иногда расслабляться и получать интересную информацию. Поэтому мы продолжаем нашу рубрику посмотреть_почитать.  

Новая песня Семена Слепакова 

Уж кто-кто, а Семен Слепаков плохую песню не напишет. Человеку, что называется, дано от Бога. Этим и объясняется его успех в КВН. На этот раз автор-исполнитель удачно постебался  над особенностью своей внешности — большими ушами. По кадрам видео мы поняли, что Семен продвигает новый фильм про слоненка, но делает он это так талантливо, что мы заслушались.  



9 полезных привычек для стройности  

Тот, кто никогда не сталкивался с проблемой лишнего веса, не избавлялся от него трудно и мучительно, должен платить государству дополнительный налог, мы считаем.  

Тот, кто твердо решил худеть, знает, каким мощным мотиватором служат фото «до» и «после» тех невероятных людей, которым подвиг удался.  

Несколько девушек в дзен-канале Women's Health рассказали, что они придумали, чтобы сбросить вес. Одна заменила мясо рыбой и полностью отказалась от алкоголя, другая поняла, что главное зло — это фастфуд и сладкие лимонады, третья научилась договариваться с собой о переносе калорийной еды на утро. Результаты радуют и впечатляют:  

9 привычек, которые помогли похудеть обычным девушкам (и вам помогут) 

Гитара из карандашей  

Для того, чтобы сделать примитивный музыкальный инструмент, можно просто перевернуть вверх дном кастрюлю. А если нужен не примитивный, тут надо заморачиваться. Путешествуя по Ютьюбу, мы зацепились взглядом за канал мастера, который делает электрогитары, а когда заметили, что основой корпуса служит огромное количество цветных карандашей, то тут же и залипли. Это правда очень красиво и интересно, посмотрите сами.   



«Нет никакой депрессии. Соберись и учись» 

«Родители одной девочки специальной программой отследили, что она набирает в поисковике «как убить себя». У другого мальчика видеокамеры отслеживают каждый его шаг дома. Но когда студенты престижных вузов звонят родителям и говорят, что им трудно, то слышат: «Учись, работай, и не будет этой ерунды».  

Сайт «Правмир» опубликовал большой материал с комментариями психолога на тему суицида одаренных детей.  Почему успешные и одаренные дети из благополучных семей сводят счеты с жизнью, что они хотят сообщить своей семье? Накануне ЕГЭ и поступлений в вузы, это очень актуальная тема:

«Нет никакой депрессии, соберись и учись». Почему успешные подростки решают свести счеты с жизнью»

«Вы еще не знаете Фемистоклюса»  

Литературный сайт «Горький» богат на интересные материалы и сегодня один из них привлек наше внимание.  

Почему русские классики, судя по их произведениями, «не любили» детей? Автор анализирует целый ряд книг разных авторов и создает вполне убедительную картину. Тут и Салтыков-Щедрин с его изображением вывернутых наизнанку отношений в купеческих семьях, и отстающие в развитии отпрыски гоголевского Манилова, который и сам умом не блещет, и играющие в лото ребята из рассказа Чехова — найти симпатичные образы детей трудно. Но нет правил без исключений. Два русских классика отличаются редким «чадолюбием» в своих романах. Это Толстой и Достоевский. Доказательства прилагаются:  

«Вы еще не знаете Фемистоклюса» 

100 самых честных правил мужского гардероба.  

Очень дельный материал для мужчин в журнале «Максим». Многие мужчины носят одежду, это факт. Многие за счет нее хотят выглядеть умнее, моднее и красивее, чем дано от природы. И правильно хотят, потому что это возможно, если знать главные правила мужского гардероба, точные, как физическая формула.  

Материал поделен на несколько частей:   

Часть 1: «Верхняя одежда, пиджак, рубашка» 

Часть 2: «Костюм, брюки, джинсы» 

Часть 3: «Аксессуары» 

Часть 4: «Обувь» 

Часть 5: «Общие рекомендации» 

Все четко, по делу и очень интересно.   

Мы желаем вам классно провести эти выходные!  
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Комментарии (2)

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lord

6 минут назад
теперь что бы быстро похудеть и убрать живот не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Недавно вышел в свет уникальный препарат Нейросистема что позволяет всего за 7 дней скинуть вес и привести тело в порядок без усилий и за малые деньги пока Акция. Я вот за 2 недели убрал пивной живот и скинул 8 кг., а жена убрала бока и похудела на 5 кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым.Вот сами почитайте ---- http://gg.gg/nerosistem
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Мужскому шовинизму- нет!)))

21 минуту назад
А почему худеть должны только девушки? Ради чего? Разве у всех ожирение, угрожающее здоровью? Мужчины уже нарастили мышечную массу, рост, кубики на животе," атрибут мужской гордости" и толщину кошелька? ))) Девушки, уважайте и цените себя. Вы - не вещь, которая должна подойти кому- то" по размеру" и "качеству" . Живите в своё удовольствие и наслаждайтесь жизнью! Вы все прекрасны !))
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