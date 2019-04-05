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Липецкая вечЁрка: пропавшая девочка, назад в Тербуны и треснувшие дороги

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: пропавшая девочка, назад в Тербуны и треснувшие дороги

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 5 апреля.

В Ельце пропала 14-летняя девочка. Она ушла из школы и исчезла. Родители считают, что девочку могли похитить. Следователи намерены исследовать компьютер школьницы: там, вероятно, можно будет найти зацепки.

Свыше сотни комментариев оставлено под новостью «Сергей Иванов вернулся в Тербунский район». К работе в должности заместителя главы района бывший мэр Липецка приступит в понедельник, 8 апреля. А уже во вторник, 9 апреля, состоится сессия районного Совета, где, как ожидается, подаст в отставку нынешний глава Тербунской администрации Сергей Барабанщиков. Если все будет так, как предполагается, Сергей Иванов сможет стать главой района. То есть войти в одну реку дважды, ведь руководил Тербунским районом в 2007-2015 годах.

Весна пришла, и сразу стало ясно – кто как и что делал. К примеру, весна показывает, насколько добросовестно отремонтировали или построили дороги. Эта весна не удивила: даже капитально отремонтированные дороги остались липецкими – с ямами, щербинами и «гармошками». Как разорвать порочный круг и получить качественное полотно? Над этом вопрос задумались корреспонденты GOROD48.

Сообщение о том, что «Липецкий автосалон признан банкротом с долгом в 847 млн рублей», несколько удивило читателей. . Долги некогда престижного автосалона на конец марта 2019 года составили более 847 млн рублей. В «КМ/Ч-Липецк» введено конкурсное производство
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#обзор #события #вечёрка

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