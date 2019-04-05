Причину исчезновения школьницы будут искать в ее компьютере

Вчера в Ельце пропала 14-летняя школьница Анна Кусова. Девочка не пришла домой после школы.

Отчим Анны Даниил Тимофеев рассказал GOROD48, что сотрудники полиции Ельца отрабатывают несколько версий исчезновения подростка.

Сейчас на руках у полицейских находится распечатка телефонных звонков Анны Кусовой, кроме того на экспертизу передан компьютер, которым она пользовалалась.

Напомним, что девочка пропала 4 апреля по дороге из школы домой .



Приметы девочки: среднего телосложения, волосы светло-русого цвета до плеч. Была одета в серо - голубую куртку, желтую шапку.

Всех кто располагает какой либо информацией о местонахождении Анны Кусовой просят звонить по телефонам: +7915 551 20 47, +7920 507 83 00, +7910 353 46 83 или 02.

