20 минут назад
Причину исчезновения школьницы будут искать в ее компьютере
Вчера в Ельце пропала 14-летняя школьница Анна Кусова. Девочка не пришла домой после школы.
Отчим Анны Даниил Тимофеев рассказал GOROD48, что сотрудники полиции Ельца отрабатывают несколько версий исчезновения подростка.
Сейчас на руках у полицейских находится распечатка телефонных звонков Анны Кусовой, кроме того на экспертизу передан компьютер, которым она пользовалалась.
Напомним, что девочка
пропала 4 апреля по дороге из школы домой.
Приметы девочки: среднего телосложения, волосы светло-русого цвета до плеч. Была одета в серо - голубую куртку, желтую шапку.
Всех кто располагает какой либо информацией о местонахождении Анны Кусовой просят звонить по телефонам: +7915 551 20 47, +7920 507 83 00, +7910 353 46 83 или 02.
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