Происшествия

20 минут назад

Причину исчезновения школьницы будут искать в ее компьютере

289
#пропавшие без вести
Причину исчезновения школьницы будут искать в ее компьютере

Вчера в Ельце пропала 14-летняя школьница Анна Кусова. Девочка не пришла домой после школы.


Отчим Анны Даниил Тимофеев рассказал GOROD48, что сотрудники полиции Ельца отрабатывают несколько версий исчезновения подростка.

Сейчас на руках у полицейских находится распечатка телефонных звонков Анны Кусовой, кроме того на экспертизу передан компьютер, которым она пользовалалась.

Напомним, что девочка пропала 4 апреля по дороге из школы домой

Приметы девочки: среднего телосложения, волосы светло-русого цвета до плеч. Была одета в серо - голубую куртку, желтую шапку.

Всех кто располагает какой либо информацией о местонахождении Анны Кусовой просят звонить по телефонам: +7915 551 20 47, +7920 507 83 00, +7910 353 46 83 или 02.

 

289
#пропавшие без вести

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