Происшествия
54 минуты назад
В многоэтажном доме на улице Стаханова горел мусоропровд
Сегодня около 16.00 в Липецке на улице Стаханова четрые пожарных подразделения тушили возгорание в доме №8а.
Загрузка плеера
- Очаг возгорания находился в мусоропроводе, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Горящий мусор был быстро потушен.
Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Горящий мусор был быстро потушен.
Житель
1пошол
Дмитрий