Происшествия

54 минуты назад

В многоэтажном доме на улице Стаханова горел мусоропровд

3 360
#пожар
В многоэтажном доме на улице Стаханова горел мусоропровд

Сегодня около 16.00 в Липецке на улице Стаханова четрые пожарных подразделения тушили возгорание в доме №8а.

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- Очаг возгорания находился в мусоропроводе, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Горящий мусор был быстро потушен.
3 360
#пожар

Комментарии (3)

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Житель

28 минут назад
Дмитрий, так он заварен
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1пошол

28 минут назад
Уваркина займись делом дай распоряжение чтобы заварили все мусаропроводы , чтобы в подездах не воняло и не бегали крысы .
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Дмитрий

30 минут назад
Заварить надо мусоропровод, раз такие люди живут.
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