В многоэтажном доме на улице Стаханова горел мусоропровд

Сегодня около 16.00 в Липецке на улице Стаханова четрые пожарных подразделения тушили возгорание в доме №8а.

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- Очаг возгорания находился в мусоропроводе, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.



Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Горящий мусор был быстро потушен.

