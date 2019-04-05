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Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

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#ипотека

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.  

Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили «Известиям» в аппарате кабмина. 

В правительстве считают, что корректировка программы госсубсидирования ипотечной ставки более радикально повысит спрос на льготные кредиты. 

Программа субсидирования ипотечной ставки для семей с детьми, рассчитанная до 2022 года, была разработана по предложению президента Владимира Путина и запущена 1 января 2018 года. 

Несмотря на увеличение максимальной суммы, которую могут получить заемщики, и дополнительные льготы для семей с четырьмя и более детьми, введенные прошлым летом, программа остается недостаточно востребованной.  

Возможная причина — ограниченный срок действия льготной ставки в 6% (до трех лет при рождении второго ребенка, пять лет — третьего, не более восьми лет — при рождении второго и последующего детей в период срока действия программы). 
204
#ипотека

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