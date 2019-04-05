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сегодня, 16:21

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

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#бедность
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия»

Согласно плану, к 2024 году число бедных должно сократиться вдвое. 

В министерстве сообщили, что число бедных снизится благодаря индексации выплат, ежегодному увеличению страховых пенсий выше инфляции, повышению минимальных зарплат в соответствии с ростом прожиточного минимума и заключению социальных контрактов, когда гражданин или семья получают деньги при условии устройства на работу. 

Также чиновники хотят сделать акцент на помощи семьям с детьми, которые составляют основную часть бедных. Речь идет о пособиях на первого и последующих детей семьям, где доход меньше полутора прожиточных минимумов на человека. 

При этом в ведомстве отказались рассказать о методике расчетов, которая помогла сделать данные прогнозы. 
200
#бедность

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