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Осадки покидают Липецкую область

1307
#потепление
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Осадки покидают Липецкую область

6 апреля Липецкая область будет находиться в тылу циклона — днем местами пройдут небольшие мокрый снег и дождь. 7-8 апреля температурный фон начнет повышаться, погода будет теплой и без осадков. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 6-7 апреля — 4-6 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 8 апреля - от 7 до 8 градусов тепла, что на 2-3 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем составит от 6 до 11 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков,  днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 8 до 10 градусов тепла.

День 6 апреля стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 10 градусов мороза.

1307
#потепление
1

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