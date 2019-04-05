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59 минут назад

Любовница засунула в мужчину утеплитель и сбежала

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#курьез
Любовница засунула в мужчину утеплитель и сбежала

Незадачливого ДонЖуана спасали врачи.

В столице хирурги извлекли из 49-летнего мужчины 30 см утеплителя, засунутый любовницей во время секса. Пострадавший едва избежал операции, пишет издание «Актуальные новости».

49-летний москвич имел собственное подсобное хозяйство, но недавно продал ферму вместе с живностью и на вырученные средства приобрел квартиру в Новой Москве. Бывший фермер делал в новостройке ремонт с дальнейшими планами сдавать жилье (сам он проживает с супругой и дочерью на юго-западе Москвы). Вечером 4 апреля москвич познакомился с дамой и привел ее в ремонтируемую квартиру, сообщает «Московский монитор».

Женатый мужчина пригласил в квартиру, где делал ремонт, новую приятельницу. Находчивая девушка не испугалась строительной пыли, мешков со штукатуркой и строительных инструментов и сразу же придумала, как можно разнообразить первый секс со случайным встречным.

Девушка убедила москвича, что нужно воспользоваться… утеплителем, описывает подробности информационное агентство "Регион онлайн". Любовница взяла поролоновую ленту и заправила ее в презерватив. Во время полового акта она случайно выпустила из рук приспособление, и секс-игрушка попала в организм к мужчине.

После ряда попыток освободиться от инородного тела москвич позвонил в неотложку, а его пассия собрала вещи и ретировалась.
246
#курьез

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